Повернення українських дітей — як допомагає Меланія Трамп

Дмитро Лубінець. Фото: кадр з відео

Перша леді США Меланія Трамп допомагає повертати додому українських дітей, яких викрила Росія. Минулої п'ятниці вдалося повернути чергову групу неповнолітніх.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час брифінгу у середу, 10 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Допомога Меланії у повернення українських дітей

Лубінець розповів, що минулої п'ятниці Україна повернула додому чергову групу депортованих дітей — додому прибули семеро неповнолітніх.

"Напередодні Меланія Трамп робила заяву, в якій згадала участь офісу українського омбудсмена в підготовці документів для повернення. У нас є повне сприяння та канал комунікації з нашими американськими партнерами", — зазначив омбудсмен.

Також він відзначив, що особисте залучення першої леді США суттєво допомагає роботі української сторони. Загалом у межах президентської програми Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 902 українські дитини.

Водночас у Лубінця запитали, скільки дітей вдалося повернути завдяки сприянню Меланії Трамп. Він відповів, що Україна не розрізняє завдяки кому додому повертаються неповнолітні, адже це заслуга багатьох міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, що допоможе повернути українських дітей. Він вважає, що потрібно залучати більше партнерів.

Водночас Оксана Стефанішина заявила, що мир з РФ неможливий без повернення викрадених дітей. Це питання має стати ключовим елементом будь-якого мирного діалогу.