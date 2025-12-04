Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну

Меланія Трамп. Фото: Reuters

Семеро українських дітей — шестеро хлопчиків і одна дівчинка — були повернені в Україну з Росії. Це вдалося зробити завдяки гуманітарній підтримці першої леді США Меланії Трамп. Діти вже возз’єдналися зі своїми родинами.

Про це повідомляє Білий дім у четвер, 4 грудня.

Повернення українських дітей

Меланія Трамп активно сприяла процесу повернення, надаючи дипломатичну та гуманітарну допомогу для успішного завершення операції.

"Моя відданість гарантованому безпечному поверненню дітей до їхніх сімей у цьому регіоні непохитна", — зазначила Меланія Трамп.

Вона висловила сподівання, що ці зусилля стануть "якорем для оптимізму" та сприятимуть більшій стабільності в регіоні.

"Сподіваюся, що врешті-решт наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності", — додала перша леді США.

Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.