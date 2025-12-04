Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну
Семеро українських дітей — шестеро хлопчиків і одна дівчинка — були повернені в Україну з Росії. Це вдалося зробити завдяки гуманітарній підтримці першої леді США Меланії Трамп. Діти вже возз’єдналися зі своїми родинами.
Про це повідомляє Білий дім у четвер, 4 грудня.
Повернення українських дітей
Меланія Трамп активно сприяла процесу повернення, надаючи дипломатичну та гуманітарну допомогу для успішного завершення операції.
"Моя відданість гарантованому безпечному поверненню дітей до їхніх сімей у цьому регіоні непохитна", — зазначила Меланія Трамп.
Вона висловила сподівання, що ці зусилля стануть "якорем для оптимізму" та сприятимуть більшій стабільності в регіоні.
"Сподіваюся, що врешті-решт наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності", — додала перша леді США.
Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.
Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.
