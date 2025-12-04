Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну

Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:50
Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну
Меланія Трамп. Фото: Reuters

Семеро українських дітей — шестеро хлопчиків і одна дівчинка — були повернені в Україну з Росії. Це вдалося зробити завдяки гуманітарній підтримці першої леді США Меланії Трамп. Діти вже возз’єдналися зі своїми родинами.

Про це повідомляє Білий дім у четвер, 4 грудня.

Реклама
Читайте також:

Повернення українських дітей

Меланія Трамп активно сприяла процесу повернення, надаючи дипломатичну та гуманітарну допомогу для успішного завершення операції.

"Моя відданість гарантованому безпечному поверненню дітей до їхніх сімей у цьому регіоні непохитна", — зазначила Меланія Трамп.

Вона висловила сподівання, що ці зусилля стануть "якорем для оптимізму" та сприятимуть більшій стабільності в регіоні.

"Сподіваюся, що врешті-решт наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності", — додала перша леді США.

Раніше у США представили проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

Також ми інформували, що в Україні впровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.

США діти депортація дітей війна в Україні Меланія Трамп
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації