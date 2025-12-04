Мелания Трамп поспособствовала возвращению похищенных детей в Украину

Мелания Трамп. Фото: Reuters

Семеро украинских детей — шестеро мальчиков и одна девочка — были возвращены в Украину из России. Это удалось сделать благодаря гуманитарной поддержке первой леди США Мелании Трамп. Дети уже воссоединились со своими семьями.

Об этом сообщает Белый дом в четверг, 4 декабря.

Возвращение украинских детей

Мелания Трамп активно способствовала процессу возвращения, предоставляя дипломатическую и гуманитарную помощь для успешного завершения операции.

"Моя приверженность гарантированному безопасному возвращению детей к их семьям в этом регионе непоколебима", — отметила Мелания Трамп.

Она выразила надежду, что эти усилия станут "якорем для оптимизма" и будут способствовать большей стабильности в регионе.

"Надеюсь, что в конце концов наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", — добавила первая леди США.

Ранее в США представили проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией.

Также мы информировали, что в Украине внедрили Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях.