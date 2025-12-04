Відео
Головна Новини дня Мир з РФ неможливий без повернення викрадених дітей — Стефанішина

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 15:06
Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Повернення всіх незаконно вивезених окупантами українських дітей має стати ключовим елементом будь-яких мирних перемовин. Також це важливо для майбутніх відносин із Росією.

Про це заявила посолка України у Вашингтоні Оксана Стефанішина під час слухань у Сенаті США у четвер, 4 грудня.

Повернення українських дітей

Дипломатка наголосила, що примусове переміщення та депортація українських дітей є грубим порушенням міжнародного права та можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. Вона підкреслила, що повернення кожної дитини не може бути предметом торгу чи компромісів.

За словами Стефанішиної, російська агресія проти України триває вже одинадцять років, і під час окупації частини територій Кремль системно забирав українських дітей. Вона нагадала, що ще у 2015 році Росія вивозила дітей з окупованого Криму до Москви під виглядом "евакуаційних" операцій. Там їх піддавали ідеологічній обробці, переконуючи, що вони не є українцями.

Посолка зазначила, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що у період із 2014 по 2022 рік Росія викрадала українських дітей та передавала їх у прийомні сім’ї на території РФ. Суд також встановив, що індоктринація дітей була частиною державної політики, спрямованої на знищення української ідентичності.

"Примусове переміщення та депортація, включно з викраденням наших дітей, — це воєнний злочин", — підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз разом з Україною та Канадою ініціює спеціальний саміт, спрямований на координацію зусиль щодо повернення дітей додому.

А президент Володимир Зеленський вважає, що для повернення викрадених Росією українських дітей потрібно залучати якнайбільше партнерів. За час війни Україна повернула 1600 дітей.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
