Мира с РФ не будет без возвращения похищенных детей — Стефанишина

Мира с РФ не будет без возвращения похищенных детей — Стефанишина

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:06
Мир с РФ невозможен без возвращения похищенных детей - Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Возвращение всех незаконно вывезенных оккупантами украинских детей должно стать ключевым элементом любых мирных переговоров. Также это важно для будущих отношений с Россией.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Стефанишина во время слушаний в Сенате США в четверг, 4 декабря.

Возвращение украинских детей

Дипломат отметила, что принудительное перемещение и депортация украинских детей является грубым нарушением международного права и могут быть квалифицированы как военное преступление. Она подчеркнула, что возвращение каждого ребенка не может быть предметом торга или компромиссов.

По словам Стефанишиной, российская агрессия против Украины продолжается уже одиннадцать лет, и во время оккупации части территорий Кремль системно забирал украинских детей. Она напомнила, что еще в 2015 году Россия вывозила детей из оккупированного Крыма в Москву под видом "эвакуационных" операций. Там их подвергали идеологической обработке, убеждая, что они не являются украинцами.

Посолка отметила, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что в период с 2014 по 2022 год Россия похищала украинских детей и передавала их в приемные семьи на территории РФ. Суд также установил, что индоктринация детей была частью государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности.

"Принудительное перемещение и депортация, включая похищение наших детей, — это военное преступление", — подытожила Стефанишина.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз вместе с Украиной и Канадой инициирует специальный саммит, направленный на координацию усилий по возвращению детей домой.

А президент Владимир Зеленский считает, что для возвращения похищенных Россией украинских детей нужно привлекать как можно больше партнеров. За время войны Украина вернула 1600 детей.

Ольга Стефанишина дети депортация детей война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
