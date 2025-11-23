Відео
Головна Новини дня ЄС готує саміт щодо повернення дітей — Урсула фон дер Ляєн

ЄС готує саміт щодо повернення дітей — Урсула фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 00:26
Оновлено: 00:26
Урсула фон дер Ляєн анонсувала саміт щодо повернення дітей — деталі
Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне: Reuters

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що повернення викрадених Росією українських дітей є одним із ключових елементів майбутньої мирної угоди та складовою міжнародних переговорів. Вона підкреслила, що Євросоюз разом із Україною та Канадою ініціює спеціальний саміт, спрямований на координацію зусиль щодо повернення дітей додому.

Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

Читайте також:

Саміт міжнародної коаліції

Україна, країни ЄС та Канада домовилися про проведення спеціального саміту, який буде присвячений поверненню українських дітей, незаконно утримуваних Росією. Урсула фон дер Ляєн наголошує, що ця тема має стати одним із базових пунктів у процесі мирного врегулювання та ключовим напрямом спільної роботи. Захід має об’єднати зусилля держав, які готові долучитися до процесу повернення дітей.

"З усіх жахіть, які принесла російська війна, жодне не ранить глибше за це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в пастці в Росії, налякані й тужать за рідними. Ми не заспокоїмося, доки кожен із них не возз'єднається зі своїми родинами в домівках, де їм і місце", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

ЄС готує саміт щодо повернення дітей — Урсула фон дер Ляєн - фото 1
Допис Урсули фон дер Ляєн у Telegram. Фото: скриншот

Президентка Єврокомісії підкреслила, що серед усіх злочинів, спричинених російською війною, одним з найгірших залишається викрадення українських дітей. Вона нагадала, що тисячі дітлахів досі перебувають у Росії, налякані й відірвані від своїх родин. Вона запевнила: доки кожна дитина не повернеться додому, де їй належить бути, Європа не зупиниться.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно окреслила спільну позицію європейських лідерів щодо основ мирного плану США.

Раніше ми також інформували, що Урсула фон дер Ляєн у своєму листі до європейських лідерів спрогнозувала можливі терміни завершення повномасштабної війни.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
