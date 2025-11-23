Урсула фон дер Ляєн анонсувала саміт щодо повернення дітей — деталі

Урсула фон дер Ляйен. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что возвращение похищенных Россией украинских детей является одним из ключевых элементов будущего мирного соглашения и составляющей международных переговоров. Она подчеркнула, что Евросоюз вместе с Украиной и Канадой инициирует специальный саммит, направленный на координацию усилий по возвращению детей домой.

Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Саммит международной коалиции

Украина, страны ЕС и Канада договорились о проведении специального саммита, который будет посвящен возвращению украинских детей, незаконно удерживаемых Россией. Урсула фон дер Ляйен отмечает, что эта тема должна стать одним из базовых пунктов в процессе мирного урегулирования и ключевым направлением совместной работы. Мероприятие должно объединить усилия государств, которые готовы присоединиться к процессу возвращения детей.

"Из всех ужасов, которые принесла российская война, ни одно не ранит глубже этого. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в ловушке в России, напуганные и тоскующие по родным. Мы не успокоимся, пока каждый из них не воссоединится со своими семьями в домах, где им и место", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Сообщение Урсулы фон дер Ляйен в Telegram. Фото: скриншот

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что среди всех преступлений, вызванных российской войной, одним из худших остается похищение украинских детей. Она напомнила, что тысячи детей до сих пор находятся в России, напуганные и оторванные от своих семей. Она заверила: пока каждый ребенок не вернется домой, где ему положено быть, Европа не остановится.

