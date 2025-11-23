Урсула фон дер Ляєн анонсувала саміт щодо повернення дітей — деталі

Видео
ЕС готовит саммит по возвращению детей — Урсула фон дер Ляйен

ЕС готовит саммит по возвращению детей — Урсула фон дер Ляйен

Дата публикации 23 ноября 2025 00:26
обновлено: 00:26
Урсула фон дер Ляйен. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что возвращение похищенных Россией украинских детей является одним из ключевых элементов будущего мирного соглашения и составляющей международных переговоров. Она подчеркнула, что Евросоюз вместе с Украиной и Канадой инициирует специальный саммит, направленный на координацию усилий по возвращению детей домой.

Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Читайте также:

Саммит международной коалиции

Украина, страны ЕС и Канада договорились о проведении специального саммита, который будет посвящен возвращению украинских детей, незаконно удерживаемых Россией. Урсула фон дер Ляйен отмечает, что эта тема должна стать одним из базовых пунктов в процессе мирного урегулирования и ключевым направлением совместной работы. Мероприятие должно объединить усилия государств, которые готовы присоединиться к процессу возвращения детей.

"Из всех ужасов, которые принесла российская война, ни одно не ранит глубже этого. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в ловушке в России, напуганные и тоскующие по родным. Мы не успокоимся, пока каждый из них не воссоединится со своими семьями в домах, где им и место", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

ЄС готує саміт щодо повернення дітей — Урсула фон дер Ляєн - фото 1
Сообщение Урсулы фон дер Ляйен в Telegram. Фото: скриншот

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что среди всех преступлений, вызванных российской войной, одним из худших остается похищение украинских детей. Она напомнила, что тысячи детей до сих пор находятся в России, напуганные и оторванные от своих семей. Она заверила: пока каждый ребенок не вернется домой, где ему положено быть, Европа не остановится.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично обозначила общую позицию европейских лидеров относительно основ мирного плана США.

Ранее мы также информировали, что Урсула фон дер Ляйен в своем письме к европейским лидерам спрогнозировала возможные сроки завершения полномасштабной войны.

дети Украина Урсула фон дер Ляйен саммит ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
