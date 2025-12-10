Видео
Україна
Главная Новости дня Мелания Трамп помогает вернуть украинских детей, — Лубинец

Мелания Трамп помогает вернуть украинских детей, — Лубинец

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:29
Возвращение украинских детей — как помогает Мелания Трамп
Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Первая леди США Мелания Трамп помогает возвращать домой украинских детей, которых разоблачила Россия. В прошлую пятницу удалось вернуть очередную группу несовершеннолетних.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время брифинга в среду, 10 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Помощь Мелании в возвращении украинских детей

Лубинец рассказал, что в минувшую пятницу Украина вернула домой очередную группу депортированных детей — домой прибыли семеро несовершеннолетних.

"Накануне Мелания Трамп делала заявление, в котором упомянула участие офиса украинского омбудсмена в подготовке документов для возвращения. У нас есть полное содействие и канал коммуникации с нашими американскими партнерами", — отметил омбудсмен.

Также он отметил, что личное привлечение первой леди США существенно помогает работе украинской стороны. Всего в рамках президентской программы Bring Kids Back UA удалось вернуть 1 902 украинских ребенка.

В то же время у Лубинца спросили, сколько детей удалось вернуть благодаря содействию Мелании Трамп. Он ответил, что Украина не различает благодаря кому домой возвращаются несовершеннолетние, ведь это заслуга многих международных партнеров.

Напомним, ранее Зеленский ответил, что поможет вернуть украинских детей. Он считает, что нужно привлекать больше партнеров.

В то же время Оксана Стефанишина заявила, что мир с РФ невозможен без возвращения похищенных детей. Этот вопрос должен стать ключевым элементом любого мирного диалога.

дети депортация детей Дмитрий Лубинец помощь Мелания Трамп
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
