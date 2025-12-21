Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне вывезли из Сумщины 50 украинцев — детали от Лубинца

Россияне вывезли из Сумщины 50 украинцев — детали от Лубинца

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 12:24
Сумская область — россияне вывезли в РФ 50 украинцев
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Российские военные 20 декабря принудительно вывезли на свою территорию около 50 украинцев из Сумской области. Речь идет о жителях села Грабовское.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram 21 декабря.

Реклама
Читайте также:

Россияне вывезли жителей Сумщины в РФ

Лубинец рассказал, что 18 декабря россияне незаконно задержали около 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Сначала они удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию России.

Депортація українців із Суищини в Росію
Село Грабовское на карте. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и законов и обычаев войны.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", — подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Он также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям России и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

Кроме того, Дмитрий Лубинец обратился к украинцам и подчеркнул, что оставаться в зоне боевых действий — опасно, а эвакуация — шанс сохранить себя и своих близких.

"Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", — считает омбудсмен.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, что первая леди США помогает вернуть украинских детей, которых похитила Россия.

В то же время Оксана Стефанишина заявила, что мир с РФ невозможен без возвращения похищенных детей. Этот вопрос должен стать ключевым элементом любого мирного диалога.

украинцы Сумская область Дмитрий Лубинец война в Украине Россия депортация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации