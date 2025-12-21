Сумская область — россияне вывезли в РФ 50 украинцев

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Российские военные 20 декабря принудительно вывезли на свою территорию около 50 украинцев из Сумской области. Речь идет о жителях села Грабовское.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram 21 декабря.

Россияне вывезли жителей Сумщины в РФ

Лубинец рассказал, что 18 декабря россияне незаконно задержали около 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Сначала они удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию России.

Село Грабовское на карте. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и законов и обычаев войны.

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", — подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Он также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям России и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

Кроме того, Дмитрий Лубинец обратился к украинцам и подчеркнул, что оставаться в зоне боевых действий — опасно, а эвакуация — шанс сохранить себя и своих близких.

"Нужно принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", — считает омбудсмен.

