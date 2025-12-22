Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив, хто був серед тих, кого РФ вивезла з Сумщини

Зеленський розкрив, хто був серед тих, кого РФ вивезла з Сумщини

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 19:06
Росія вивезла з Грабовського 52 жителів, серед яких діти - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові факти щодо людей, яких російські війська вивезли з Сумщини. За його словами, серед евакуйованих були й діти.

Про це український лідер повідомив під час пресконференції у понеділок, 22 грудня.

Читайте також:

Росіяни викрали людей на Сумщині

У селі Грабовське залишалося 52 цивільні мешканці, які відмовилися від евакуації. Як зазначив Зеленський, ці люди "мали тісні контакти з росіянами й не очікували, що вони зайдуть і візьмуть їх у полон".

Коли російські війська увійшли до села, вони взяли в полон, попередньо, 13 українських військовослужбовців. Крім того, окупанти вивезли мешканців села в Росію. Серед них було близько 17 чоловіків призовного віку, решта — жінки та діти.

Нагадаємо, 20 грудня військові РФ прорвалися до села Грабовське на Сумщині. Тоді росіяни викрали з населеного пункту близько 50 осіб.

А після цього начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розкрив, як саме ворог зміг викрати цивільних у селі Грабовське — людей зібрали в церкві та згодом вивезли на територію Росії.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
