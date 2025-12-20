Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Із села на Сумщині вивезли до РФ близько півсотні мешканців

Із села на Сумщині вивезли до РФ близько півсотні мешканців

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 23:05
Жителів селища на Сумщині вивезли до РФ — що відомо
Війська РФ. Фото: росЗМІ

Російська війська в ніч проти 20 грудня прорвалися до прикордонного села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині. Окупанти вивезли на територію РФ близько 50 місцевих мешканців.

Про це повідомили "Суспільне" та "Кордон.Медіа".

Читайте також:

Росіяни вивезли мешканців села Грабовське

Війська РФ активізували свої или у прикордонних районах Сумщини та цієї ночі прорвалися до населеного пункту. Там проживало близько півсотні цивільних мешканців, які раніше підписали відмови від евакуації.

Усіх їх вивезли на територію Російської Федерації для проведення так званих "фільтраційних заходів". За словами місцевої мешканки Лариси Кремезної, дітей серед них не було.

Як зазначив співзасновник Deep State Руслан Микула, на цьому напрямку дійсно фіксується серйозна загроза з боку противника.

Армія РФ вивезла мешканців села на Сумщині
Ситуація на Сущині. Фото: скриншот Deep State

Крім того, за наявною інформацією, російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне. У Рясному станом на ранок 20 грудня також залишалися цивільні мешканці.

Вже ввечері там розпочалася евакуація. До вивезення людей долучилися Червоний Хрест, спецпідрозділ поліції "Білі янголи" та представники місцевої влади. Втім, евакуювати вдалося лише близько чверті мешканців, які перебували в селі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, на яких напрямках фронт найбільш напружена ситуація.

А також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення наступу з боку РФ.

росія Сумська область окупанти війна в Україні цивільні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
