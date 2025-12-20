Жителів селища на Сумщині вивезли до РФ — що відомо

Війська РФ. Фото: росЗМІ

Російська війська в ніч проти 20 грудня прорвалися до прикордонного села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині. Окупанти вивезли на територію РФ близько 50 місцевих мешканців.

Про це повідомили "Суспільне" та "Кордон.Медіа".

Реклама

Читайте також:

Росіяни вивезли мешканців села Грабовське

Війська РФ активізували свої или у прикордонних районах Сумщини та цієї ночі прорвалися до населеного пункту. Там проживало близько півсотні цивільних мешканців, які раніше підписали відмови від евакуації.

Усіх їх вивезли на територію Російської Федерації для проведення так званих "фільтраційних заходів". За словами місцевої мешканки Лариси Кремезної, дітей серед них не було.

Як зазначив співзасновник Deep State Руслан Микула, на цьому напрямку дійсно фіксується серйозна загроза з боку противника.

Ситуація на Сущині. Фото: скриншот Deep State

Крім того, за наявною інформацією, російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне. У Рясному станом на ранок 20 грудня також залишалися цивільні мешканці.

Вже ввечері там розпочалася евакуація. До вивезення людей долучилися Червоний Хрест, спецпідрозділ поліції "Білі янголи" та представники місцевої влади. Втім, евакуювати вдалося лише близько чверті мешканців, які перебували в селі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, на яких напрямках фронт найбільш напружена ситуація.

А також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення наступу з боку РФ.