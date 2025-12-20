Видео
Україна
Видео

Из села на Сумщине вывезли в РФ около полусотни жителей

Из села на Сумщине вывезли в РФ около полусотни жителей

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 23:05
Жителей поселка на Сумщине вывезли в РФ — что известно
Войска РФ. Фото: росСМИ

Российские войска в ночь на 20 декабря прорвались в приграничное село Грабовское Краснопольской общины на Сумщине. Оккупанты вывезли на территорию РФ около 50 местных жителей.

Об этом сообщили "Суспільне" и "Кордон.Медіа".

Читайте также:

Россияне вывезли жителей села Грабовское

Войска РФ активизировали свои или в приграничных районах Сумщины и этой ночью прорвались в населенный пункт. Там проживало около полусотни гражданских жителей, которые ранее подписали отказы от эвакуации.

Всех их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий". По словам местной жительницы Ларисы Кремезной, детей среди них не было.

Как отметил соучредитель Deep State Руслан Микула, на этом направлении действительно фиксируется серьезная угроза со стороны противника.

Армія РФ вивезла мешканців села на Сумщині
Ситуация на Сущине. Фото: скриншот Deep State

Кроме того, по имеющейся информации, российские подразделения продолжили движение в направлении хутора Высокий и села Рясное. В Рясном по состоянию на утро 20 декабря также оставались гражданские жители.

Уже вечером там началась эвакуация. К вывозу людей присоединились Красный Крест, спецподразделение полиции "Белые ангелы" и представители местной власти. Впрочем, эвакуировать удалось лишь около четверти жителей, которые находились в селе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях фронт наиболее напряженная ситуация.

А также ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении наступления со стороны РФ.

россия Сумская область оккупанты война в Украине гражданские
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
