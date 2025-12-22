Відео
Трегубов пояснив, як окупанти вивезли українців із Сумщини

Дата публікації: 22 грудня 2025 13:36
Росіяни викрали цивільних на Сумщині — Трегубов пояснив подробиці
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов пояснив, як російські окупанти викрали цивільних у Сумській області. За його словами, людей зібрали в церкві та згодом вивезли на територію Росії.

Про це Віктор Трегубов розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 грудня.

Читайте також:

Окупанти викрали цивільних на Сумщині

Трегубов заявив, що більшість населення селища Грабовське було евакуйовано заздалегідь. Водночас там продовжували залишатися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.

"Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин, вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію Росії. Почали просто водити там, це ж не місто, це фактично маленьке село", — зазначив він.

Трегубов наголосив, що наразі немає підтверджених даних, чи відбувалося вивезення під загрозою зброї.

Нагадаємо, у ніч проти 20 грудня російські окупанти прорвалися до села Грабовське Сумської області. Окупанти викрали з населеного пункту близько 50 осіб.

Наразі у Грабовському тривають активні бої. Воїни ЗСУ намагаються вибити загарбників.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
