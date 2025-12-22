Россияне похитили гражданских в Сумской области — Трегубов объяснил подробности

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, как российские оккупанты похитили гражданских в Сумской области. По его словам, людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.

Об этом Виктор Трегубов рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 декабря.

Оккупанты похитили гражданских на Сумщине

Трегубов заявил, что большинство населения поселка Грабовское было эвакуировано заранее. В то же время там продолжали оставаться в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.

"Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов, они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию России. Начали просто водить там, это же не город, это фактически маленькое село", — отметил он.

Трегубов отметил, что пока нет подтвержденных данных, происходил ли вывоз под угрозой оружия.

Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты прорвались в село Грабовское Сумской области. Оккупанты похитили из населенного пункта около 50 человек.

Сейчас в Грабовском продолжаются активные бои. Воины ВСУ пытаются выбить захватчиков.