Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трегубов объяснил, как оккупанты вывезли украинцев из Сумщины

Трегубов объяснил, как оккупанты вывезли украинцев из Сумщины

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 13:36
Россияне похитили гражданских в Сумской области — Трегубов объяснил подробности
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, как российские оккупанты похитили гражданских в Сумской области. По его словам, людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.

Об этом Виктор Трегубов рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 декабря.

Реклама
Читайте также:

Оккупанты похитили гражданских на Сумщине

Трегубов заявил, что большинство населения поселка Грабовское было эвакуировано заранее. В то же время там продолжали оставаться в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.

"Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов, они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию России. Начали просто водить там, это же не город, это фактически маленькое село", — отметил он.

Трегубов отметил, что пока нет подтвержденных данных, происходил ли вывоз под угрозой оружия.

Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты прорвались в село Грабовское Сумской области. Оккупанты похитили из населенного пункта около 50 человек.

Сейчас в Грабовском продолжаются активные бои. Воины ВСУ пытаются выбить захватчиков.

война украинцы Сумская область оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации