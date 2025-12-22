Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, кто был среди тех, кого РФ вывезла из Сумщины

Зеленский раскрыл, кто был среди тех, кого РФ вывезла из Сумщины

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 19:06
Россия вывезла из Грабовского 52 жителей, среди которых дети - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых фактах относительно людей, которых российские войска вывезли из Сумской области. По его словам, среди эвакуированных были и дети.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 22 декабря.

Реклама
Читайте также:

Россияне похитили людей на Сумщине

В селе Грабовское оставалось 52 гражданских жителя, которые отказались от эвакуации. Как отметил Зеленский, эти люди "имели тесные контакты с россиянами и не ожидали, что они зайдут и возьмут их в плен".

Когда российские войска вошли в село, они взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих. Кроме того, оккупанты вывезли жителей села в Россию. Среди них было около 17 мужчин призывного возраста, остальные — женщины и дети.

Напомним, 20 декабря военные РФ прорвались в село Грабовское на Сумщине. Тогда россияне похитили из населенного пункта около 50 человек.

А после этого начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов раскрыл, как именно враг смог похитить гражданских в селе Грабовское — людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.

Владимир Зеленский дети россияне Сумская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации