Россия вывезла из Грабовского 52 жителей, среди которых дети - Зеленский

Зеленский раскрыл, кто был среди тех, кого РФ вывезла из Сумщины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых фактах относительно людей, которых российские войска вывезли из Сумской области. По его словам, среди эвакуированных были и дети.
Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 22 декабря.
Россияне похитили людей на Сумщине
В селе Грабовское оставалось 52 гражданских жителя, которые отказались от эвакуации. Как отметил Зеленский, эти люди "имели тесные контакты с россиянами и не ожидали, что они зайдут и возьмут их в плен".
Когда российские войска вошли в село, они взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих. Кроме того, оккупанты вывезли жителей села в Россию. Среди них было около 17 мужчин призывного возраста, остальные — женщины и дети.
Напомним, 20 декабря военные РФ прорвались в село Грабовское на Сумщине. Тогда россияне похитили из населенного пункта около 50 человек.
А после этого начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов раскрыл, как именно враг смог похитить гражданских в селе Грабовское — людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.
