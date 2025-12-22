Россия вывезла из Грабовского 52 жителей, среди которых дети - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых фактах относительно людей, которых российские войска вывезли из Сумской области. По его словам, среди эвакуированных были и дети.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Россияне похитили людей на Сумщине

В селе Грабовское оставалось 52 гражданских жителя, которые отказались от эвакуации. Как отметил Зеленский, эти люди "имели тесные контакты с россиянами и не ожидали, что они зайдут и возьмут их в плен".

Когда российские войска вошли в село, они взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих. Кроме того, оккупанты вывезли жителей села в Россию. Среди них было около 17 мужчин призывного возраста, остальные — женщины и дети.

Напомним, 20 декабря военные РФ прорвались в село Грабовское на Сумщине. Тогда россияне похитили из населенного пункта около 50 человек.

А после этого начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов раскрыл, как именно враг смог похитить гражданских в селе Грабовское — людей собрали в церкви и впоследствии вывезли на территорию России.