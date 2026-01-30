Трагедія без кордонів — Росія викрала понад 20 тисяч дітей

Заступниця глави МЗС Марʼяна Беца. Фото: Кадр з виступу

Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, приховуючи від них правду про війну. Багато маленьких українців уже встигли забути рідну мову та вважають, що батьки їх просто покинули.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца на форумі UKRAINE-UNITED STATES PARTNERSHIP, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остапчук.

Чому повернути дітей додому стає все важче

Окупанти щодня викрадають нових неповнолітніх і це масштабна демографічна катастрофа, заявила дипломатка. Діти швидко асимілюються і живуть у викривленій реальності.

"Найстрашніше — це втрата ідентичності. Діти маленького віку забувають, звідки вони. Вони забувають українську мову", — розповіла Мар’яна Беца.

Вона наголосила, що процес повернення залишається надзвичайно повільним. Навіть за посередництва Катару Росія всіляко гальмує обміни.

Світові ЗМІ часто мовчать про цю проблему і пишуть про фронт, зазначає Беца. Україна намагається змінити цей тренд через ініціативу Bring Kids Back UA. Країна запускає нові комунікаційні кампанії в різних куточках планети.

За словами дипломатки, зараз працює Міжнародна коаліція. До неї вже приєдналися 43 держави та низка організацій, а Київ готує великий міжнародний саміт для посилення тиску на Кремль.

Україна використовує всі формати — від переговорів до резолюцій ООН — аби вирвати дітей з полону. Повернення кожної дитини — це окрема складна операція, але зупинятися не можна.

Раніше Марʼяна Беца повідомила, що Росія перетворила українських полонених та депортованих дітей на інструмент політичного шантажу. Офіційний Київ закликає світ до негайного посилення санкційного тиску.

Також стало відомо, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до РФ. Нові дані з адресами відкривають додаткові можливості для їхнього повернення.