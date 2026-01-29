Відео
Головна Новини дня Шантаж заручниками та викрадення дітей — МЗС про нову тактику РФ

Шантаж заручниками та викрадення дітей — МЗС про нову тактику РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:48
У МЗС України розкрили нову цинічну тактику окупантів РФ — викрадення дітей та використання полонених
Заступниця глави МЗС Марʼяна Беца. Фото: Кадр з виступу

Росія перетворила українських полонених, цивільних заручників та депортованих дітей на інструмент політичного шантажу. Офіційний Київ закликає світ до негайного посилення санкційного тиску та надання додаткових систем ППО.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца на форумі UKRAINE-UNITED STATES PARTNERSHIP, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остапчук.

Читайте також:

Росія використовує людей як "розмінну монету" в переговорах

За словами Марʼяни Беци, ця війна є екзистенційною загрозою не лише для України, а й для всієї Європи та демократичного світу. Вторгнення вже набуло глобального масштабу. Залучення Ірану, Білорусі та КНДР до бойових дій лише підтверджує довгострокові ризики для міжнародної безпеки. Світ має діяти рішуче.

"Росія використовуватиме наших людей — військовополонених, дітей та цивільних — як розмінну монету у переговорному процесі до останнього", — наголосила заступниця міністра.

Дипломатія працює на випередження. Україна активно переконує країни Глобального Півдня, зокрема Африки, Азії та Латинської Америки. На зустрічах ООН ці регіони часто зосереджені на власних проблемах. Щоб відкрити їм очі на правду, Київ використовує гуманітарні наративи. Світ має бачити наслідки тортур та воєнних злочинів РФ.

Як можна відповісти РФ

Ефективна відповідь ворогу складається з трьох елементів, заявляє Беца. Це максимальне озброєння України системами ППО, пришвидшення санкцій та неминуча відповідальність агресора. Обмеження діють. Беца нагадала про вагомість санкцій США проти російських "Лукойла" та "Роснєфті". Зараз Київ очікує на 20-й пакет обмежень від Євросоюзу.

Україна організовує спеціальні адвокаційні тури для дітей, яких вдалося повернути з депортації. Вони їдуть до США та країн Латинської Америки.

"Тільки поєднання військової сили та економічного тиску змусить Кремль відпустити заручників. Зволікати не можна", — зазначила дипломатка.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до Росії. Президент Зеленський зазначив, що нові дані з адресами відкривають додаткові можливості для подальшої роботи з їхнього повернення.

Також повідомлялось, що росіяни викрали із Сумської області пів сотні людей

росія діти МЗС заручники шантаж війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
