В МИД Украины раскрыли новую циничную тактику оккупантов РФ — похищение детей и использование пленных

Заместитель главы МИД Марьяна Беца. Фото: Кадр из выступления

Россия превратила украинских пленных, гражданских заложников и депортированных детей в инструмент политического шантажа. Официальный Киев призывает мир к немедленному усилению санкционного давления и предоставлению дополнительных систем ПВО.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца на форуме UKRAINE-UNITED STATES PARTNERSHIP, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остапчук.

Россия использует людей как "разменную монету" в переговорах

По словам Марьяны Бецы, эта война является экзистенциальной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы и демократического мира. Вторжение уже приобрело глобальный масштаб. Привлечение Ирана, Беларуси и КНДР к боевым действиям лишь подтверждает долгосрочные риски для международной безопасности. Мир должен действовать решительно.

"Россия будет использовать наших людей — военнопленных, детей и гражданских — как разменную монету в переговорном процессе до последнего", — подчеркнула заместитель министра.

Дипломатия работает на опережение. Украина активно убеждает страны Глобального Юга, в частности Африки, Азии и Латинской Америки. На встречах ООН эти регионы часто сосредоточены на собственных проблемах. Чтобы открыть им глаза на правду, Киев использует гуманитарные нарративы. Мир должен видеть последствия пыток и военных преступлений РФ.

Как можно ответить РФ

Эффективный ответ врагу состоит из трех элементов, заявляет Беца. Это максимальное вооружение Украины системами ПВО, ускорение санкций и неизбежная ответственность агрессора. Ограничения действуют. Беца напомнила о весомости санкций США против российских "Лукойла" и "Роснефти". Сейчас Киев ожидает 20-й пакет ограничений от Евросоюза.

Украина организует специальные адвокационные туры для детей, которых удалось вернуть из депортации. Они едут в США и страны Латинской Америки.

"Только сочетание военной силы и экономического давления заставит Кремль отпустить заложников. Медлить нельзя", — отметила дипломат.

Недавно стало известно, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в Россию. Президент Зеленский отметил, что новые данные с адресами открывают дополнительные возможности для дальнейшей работы по их возвращению.

Также сообщалось, что россияне похитили из Сумской области полсотни человек.