Трагедия без границ — Россия похитила более 20 тысяч детей

Заместитель главы МИД Марьяна Беца. Фото: Кадр из выступления

Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, скрывая от них правду о войне. Многие маленькие украинцы уже успели забыть родной язык и считают, что родители их просто бросили.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца на форуме UKRAINE-UNITED STATES PARTNERSHIP, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остапчук.

Реклама

Читайте также:

Почему вернуть детей домой становится все труднее

Оккупанты ежедневно похищают новых несовершеннолетних и это масштабная демографическая катастрофа, заявила дипломат. Дети быстро ассимилируются и живут в искаженной реальности.

"Самое страшное — это потеря идентичности. Дети маленького возраста забывают, откуда они. Они забывают украинский язык", — рассказала Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что процесс возвращения остается чрезвычайно медленным. Даже при посредничестве Катара Россия всячески тормозит обмены.

Мировые СМИ часто молчат об этой проблеме и пишут о фронте, отмечает Беца. Украина пытается изменить этот тренд через инициативу Bring Kids Back UA. Страна запускает новые коммуникационные кампании в разных уголках планеты.

По словам дипломата, сейчас работает Международная коалиция. К ней уже присоединились 43 государства и ряд организаций, а Киев готовит большой международный саммит для усиления давления на Кремль.

Украина использует все форматы — от переговоров до резолюций ООН — чтобы вырвать детей из плена. Возвращение каждого ребенка — это отдельная сложная операция, но останавливаться нельзя.

Ранее Марьяна Беца сообщила, что Россия превратила украинских пленных и депортированных детей в инструмент политического шантажа. Официальный Киев призывает мир к немедленному усилению санкционного давления.

Также стало известно, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в РФ. Новые данные с адресами открывают дополнительные возможности для их возвращения.