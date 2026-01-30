Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Похищены Россией — Марьяна Беца о трагедии 20 тыс детей

Похищены Россией — Марьяна Беца о трагедии 20 тыс детей

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 00:27
Трагедия без границ — Россия похитила более 20 тысяч детей
Заместитель главы МИД Марьяна Беца. Фото: Кадр из выступления

Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, скрывая от них правду о войне. Многие маленькие украинцы уже успели забыть родной язык и считают, что родители их просто бросили.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца на форуме UKRAINE-UNITED STATES PARTNERSHIP, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остапчук.

Реклама
Читайте также:

Почему вернуть детей домой становится все труднее

Оккупанты ежедневно похищают новых несовершеннолетних и это масштабная демографическая катастрофа, заявила дипломат. Дети быстро ассимилируются и живут в искаженной реальности.

"Самое страшное — это потеря идентичности. Дети маленького возраста забывают, откуда они. Они забывают украинский язык", — рассказала Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что процесс возвращения остается чрезвычайно медленным. Даже при посредничестве Катара Россия всячески тормозит обмены.

Мировые СМИ часто молчат об этой проблеме и пишут о фронте, отмечает Беца. Украина пытается изменить этот тренд через инициативу Bring Kids Back UA. Страна запускает новые коммуникационные кампании в разных уголках планеты.

По словам дипломата, сейчас работает Международная коалиция. К ней уже присоединились 43 государства и ряд организаций, а Киев готовит большой международный саммит для усиления давления на Кремль.

Украина использует все форматы — от переговоров до резолюций ООН — чтобы вырвать детей из плена. Возвращение каждого ребенка — это отдельная сложная операция, но останавливаться нельзя.

Ранее Марьяна Беца сообщила, что Россия превратила украинских пленных и депортированных детей в инструмент политического шантажа. Официальный Киев призывает мир к немедленному усилению санкционного давления.

Также стало известно, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в РФ. Новые данные с адресами открывают дополнительные возможности для их возвращения.

россия дети МИД похищение война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации