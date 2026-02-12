Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Меланія Трамп допомогла повернути з РФ українських дітей

Меланія Трамп допомогла повернути з РФ українських дітей

Ua en ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:57
Викрадення українських дітей — Меланія Трамп допомагає повертати
Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

У четвер, 12 лютого, відбулося повернення українських і російських дітей до їхніх родин, з якими вони були розлучені через війну. Посприяла цьому процесу перша леді США Меланія Трамп

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться в повідомленні пресслужби Меланії Трамп. 

Реклама
Читайте також:

Допомога Меланії Трамп у поверненні українських дітей

Меланія Трамп 12 лютого знову допомогла повернути додому українських дітей. Як відомо, це вже третій обмін, який відбувся за сприяння першої леді США.

"Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені… Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до їхніх сімей", — сказала Меланія.

У пресслужбі наголосили, що переговори першої леді США та її представника з Києвом та Москвою тривають і надалі. 

Нагадаємо, у грудні Дмитро Лубінець повідомляв, що Меланія Трамп допомагає повернути українських дітей. Завдяки їй додому повернулася група неповнолітніх. 

У січні перша леді США надіслала листа Володимиру Путіну щодо повернення депортованих українських дітей. Вона отримала відповідь і заявила, що вірить у позитивний результат і чекає на успіх.

діти депортація дітей війна в Україні Росія Меланія Трамп
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації