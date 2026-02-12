Викрадення українських дітей — Меланія Трамп допомагає повертати

Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

У четвер, 12 лютого, відбулося повернення українських і російських дітей до їхніх родин, з якими вони були розлучені через війну. Посприяла цьому процесу перша леді США Меланія Трамп.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться в повідомленні пресслужби Меланії Трамп.

Допомога Меланії Трамп у поверненні українських дітей

Меланія Трамп 12 лютого знову допомогла повернути додому українських дітей. Як відомо, це вже третій обмін, який відбувся за сприяння першої леді США.

"Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені… Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до їхніх сімей", — сказала Меланія.

У пресслужбі наголосили, що переговори першої леді США та її представника з Києвом та Москвою тривають і надалі.

Нагадаємо, у грудні Дмитро Лубінець повідомляв, що Меланія Трамп допомагає повернути українських дітей. Завдяки їй додому повернулася група неповнолітніх.

У січні перша леді США надіслала листа Володимиру Путіну щодо повернення депортованих українських дітей. Вона отримала відповідь і заявила, що вірить у позитивний результат і чекає на успіх.