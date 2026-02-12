Відео
Евакуація дітей із небезпечних територій — що буде у разі відмови

Евакуація дітей із небезпечних територій — що буде у разі відмови

Дата публікації: 12 лютого 2026 13:13
Обов’язкова евакуація дітей — як держава вилучатиме їх із небезпечних територій
Дитина з іграшкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян Ольга Алтуніна пояснила, як відбуватиметься обовʼязкова евакуація дітей з небезпечних територій. За її словами, їх можуть вилучати, якщо батьки відмовляються виїжджати.

Про це Ольга Алтуніна розповіла в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 лютого.

Читайте також:

Обовʼязкова евакуація дітей із небезпечних територій

"Ці діти будуть вилучатися поліцією і військовими, і передаватися в патронатні родини, або може передаватися близьким родичам, які приймуть цих дітей. Але держава має випрацювати механізм логістики, як вивезти, куди перевезти, як буде та родина, яка візьме цю дитину, фінансово забезпечена з боку держави", — зазначила Алтуніна.

Відомо, що відповідні підзаконні акти готує Мінсоцполітики. За її словами, трапляються випадки, що батьки не хочуть виїжджати. Через певні причини вони ризикують дитиною.

"Тому ми маємо подбати про дитину, яка сама не може ухвалити рішення про евакуацію. Тому ми дитину забираємо, а дорослі вже на свій власний розсуд будують своє подальше життя. Можливо, батьки захочуть забрати цю дитину, в них буде така можливість. Тобто їх не позбавлятимуть батьківських прав", — додала Алтуніна.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила законопроєкт, який регулює питання проведення обов’язкової евакуації з небезпечних територій.

Раніше у ДСНС показали, як в Донецькій області евакуювали двох жінок, які потребували допомоги.

війна закон діти українці евакуація Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
