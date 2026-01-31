Евакуація у Дружківці — рятувальники вивезли з міста двох жінок

Евакуація у Дружківці. Фото: кадр з відео

На Донеччині рятувальники продовжують евакуацію цивільного населення з небезпечних районів. Цього разу з Дружківки вивезли двох жінок, які потребували допомоги.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій в суботу, 31 січня.

Рятувальники продовжують евакуацію мирного населення

Бійці евакуаційної групи "Фенікс" змогли вивезти двох жінок з міста, яке перебуває під постійними ударами окупантів.

Серед евакуйованих — літня маломобільна жінка, яка понад три роки майже не виходила зі своєї квартири у п'ятиповерховому будинку. Для неї кожен крок за межі дому був складним і тривожним, однак рятувальники супроводжували її на всьому шляху, надаючи підтримку та допомогу.

Надзвичайники доставили жінку до безпечного місця, де вона зможе отримати необхідний догляд і медичну допомогу. Евакуаційна група "Фенікс" і надалі працює над порятунком цивільних із прифронтових територій Донеччини.

