Эвакуация в Дружковке — спасатели вывезли из города двух женщин

Эвакуация в Дружковке. Фото: кадр из видео

В Донецкой области спасатели продолжают эвакуацию гражданского населения из опасных районов. На этот раз из Дружковки вывезли двух женщин, которые нуждались в помощи.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в субботу, 31 января.

Реклама

Читайте также:

Спасатели продолжают эвакуацию мирного населения

Бойцы эвакуационной группы "Феникс" смогли вывезти двух женщин из города, который находится под постоянными ударами оккупантов.

Среди эвакуированных — пожилая маломобильная женщина, которая более трех лет почти не выходила из своей квартиры в пятиэтажном доме. Для нее каждый шаг за пределы дома был сложным и тревожным, однако спасатели сопровождали ее на всем пути, оказывая поддержку и помощь.

Чрезвычайники доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить необходимый уход и медицинскую помощь. Эвакуационная группа "Феникс" и в дальнейшем работает над спасением гражданских с прифронтовых территорий Донецкой области.

Ранее в бригаде "Месть" показали, как спасли раненого пограничника с линии соприкосновения.

А также мы сообщали, что в январе была объявлена принудительная эвакуация из 58 населенных пунктов.