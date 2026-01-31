Эвакуация в Дружковке — спасатели вывезли из города двух женщин

Спасатели эвакуировали из-под обстрелов в Дружковке двух женщин
В Донецкой области спасатели продолжают эвакуацию гражданского населения из опасных районов. На этот раз из Дружковки вывезли двух женщин, которые нуждались в помощи.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в субботу, 31 января.
Спасатели продолжают эвакуацию мирного населения
Бойцы эвакуационной группы "Феникс" смогли вывезти двух женщин из города, который находится под постоянными ударами оккупантов.
Среди эвакуированных — пожилая маломобильная женщина, которая более трех лет почти не выходила из своей квартиры в пятиэтажном доме. Для нее каждый шаг за пределы дома был сложным и тревожным, однако спасатели сопровождали ее на всем пути, оказывая поддержку и помощь.
Чрезвычайники доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить необходимый уход и медицинскую помощь. Эвакуационная группа "Феникс" и в дальнейшем работает над спасением гражданских с прифронтовых территорий Донецкой области.
Ранее в бригаде "Месть" показали, как спасли раненого пограничника с линии соприкосновения.
А также мы сообщали, что в январе была объявлена принудительная эвакуация из 58 населенных пунктов.
Читайте Новини.LIVE!