Обязательная эвакуация детей — как государство будет изымать их из опасных территорий

Ребенок с игрушкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан Ольга Алтунина объяснила, как будет происходить обязательная эвакуация детей из опасных территорий. По ее словам, их могут изымать, если родители отказываются выезжать.

Об этом Ольга Алтунина рассказала в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 февраля.

Реклама

Читайте также:

Обязательная эвакуация детей из опасных территорий

"Эти дети будут изыматься полицией и военными, и передаваться в патронатные семьи, или может передаваться близким родственникам, которые примут этих детей. Но государство должно выработать механизм логистики, как вывезти, куда перевезти, как будет та семья, которая возьмет этого ребенка, финансово обеспечена со стороны государства", — отметила Алтунина.

Известно, что соответствующие подзаконные акты готовит Минсоцполитики. По ее словам, бывают случаи, что родители не хотят выезжать. По определенным причинам они рискуют ребенком.

"Поэтому мы должны позаботиться о ребенке, который сам не может принять решение об эвакуации. Поэтому мы ребенка забираем, а взрослые уже по своему усмотрению строят свою дальнейшую жизнь. Возможно, родители захотят забрать этого ребенка, у них будет такая возможность. То есть их не будут лишать родительских прав", — добавила Алтунина.

Напомним, ВРУ приняла законопроект, который регулирует вопросы проведения обязательной эвакуации из опасных территорий.

Ранее в ГСЧС показали, как в Донецкой области эвакуировали двух женщин, которые нуждались в помощи.