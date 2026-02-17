Сколько детей удалось вернуть из России в Украину - Зеленский ответил

Срочная новость

На сегодня уже 2 тысячи украинских детей удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Однако до сих пор тысячи украинских детей остаются заложниками России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Реклама

Читайте также:

"Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира", - отметил Зеленский.

Новость дополняется...