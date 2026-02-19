Відео
Експерт пояснив, чому навесні має стати легше з електрикою

Експерт пояснив, чому навесні має стати легше з електрикою

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 12:36
Омельченко заявив що енергосистема вистояла і стабілізується
Наслідки російських ракетних ударів по Дарницькій ТЕЦ у Києві. Фото: УНІАН

Українська енергосистема витримала зимову кампанію ударів з боку Росії, а нині проходить етап стабілізації та відновлення. У найближчий місяць ситуація в енергосистемі має поступово покращуватися, зокрема через потепління, збільшення тривалості світлового дня та приріст генерації від сонячних панелей.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Україна вистояла зимовий сезон на тлі масивних атак РФ

За словами експерта, Росія на цю зиму сподівалася знищити усю енергоінфраструктуру України.

"Росія на цю зиму зробила величезну ставку, ключову ставку на знищення енергоінфраструктури України і занурення в повний економічний, екологічний і соціальний колапс України. Щоб змусило Україну піти на угоди, по суті, капітулянські. Здачу території, здачу суверенітету", — сказав Омельченко.

Він також зазначив, що удари по системах теплопостачання сталися в періоди сильних морозів, що було невипадковим. Водночас, на його оцінку, задум не спрацював: енергосистема зберегла цілісність. Окремо експерт припустив, що скоро генерація електроенергії в країні значно збільшиться. 

"На мій погляд, цей план провалився. Провалився, тому що українці в черговий раз підтвердили, що вони нездоланні. І система вистояла, система зберігла цілісність, енергетична система. І зараз йде стабілізація, відновлення. І вже в найближчий місяць, я думаю, ситуація буде покращуватися дещо через потепління, через збільшення сонячної доби і збільшення виробництва електроенергії з сонячних панелей, яких у нас дуже багато", — пояснив Омельченко.

Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль також заявляв, що в Україні починає покращуватися ситуація з електропостачанням.

Водночас Україну продовжують підтримувати країни-партнери. Молдова погодилась передати пакет допомоги для енергетики.

електроенергія енергосистема війна в Україні енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
