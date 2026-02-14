Яка ситуація в енергетиці — Шмигаль заявив про покращення

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо світла завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовах. Так, у Києві та області діють мінімальні відключення електроенергії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр енергики Денис Шмигаль у Telegram.

Яка ситуація в енергетиці

Шмигаль провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 14 лютого. За його словами, протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. Водночас на Київщині діють мінімальні черги.

Засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Водночас маємо об'єктивно оцінювати ситуацію. Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності", — зазначив міністр.

Він зазначив, що она розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту роблять особливий акцент. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Шмигаль наголосив, що реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці.

"Також сьогодні вдалось домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики. Дякуємо за підтримку!" — сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що Росія пошкодили усі електростанції в Україні. Однак нам потрібні ракети для ППО, аби збивати ворожі цілі.

Також ми писали, що на Миколаївській ТЕЦ була аварійна зупинка через російську атаку. Енергетики працювали всю ніч, щоб повернути світло людям.