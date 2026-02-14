Видео
Главная Новости дня Есть улучшения — Шмыгаль раскрыл, какая ситуация в энергосистеме

Есть улучшения — Шмыгаль раскрыл, какая ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:26
Какова ситуация в энергетике — Шмыгаль заявил об улучшении
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Украине наблюдается положительная динамика по свету благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям. Так, в Киеве и области действуют минимальные отключения электроэнергии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

Читайте также:

Какова ситуация в энергетике

Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 14 февраля. По его словам, в течение дня применялись графики до двух очередей. В то же время на Киевщине действуют минимальные очереди.

Заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"В то же время должны объективно оценивать ситуацию. Впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой. Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности", — отметил министр.

Он отметил, что она развития распределенной газовой генерации для покрытия дефицита делают особый акцент. За сутки на Киевщине добавили еще 9 МВт. Шмыгаль отметил, что реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы.

"Также сегодня удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Еще ряд партнеров объявили о намерениях внести дополнительные 13 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики. Спасибо за поддержку!" — сказал глава Минэнерго.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия повредили все электростанции в Украине. Однако нам нужны ракеты для ПВО, чтобы сбивать вражеские цели.

Также мы писали, что на Николаевской ТЭЦ была аварийная остановка из-за российской атаки. Энергетики работали всю ночь, чтобы вернуть свет людям.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
