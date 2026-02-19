Видео
Україна
Видео

Эксперт назвал две вещи от которых энергосистема стабилизируется

Эксперт назвал две вещи от которых энергосистема стабилизируется

Дата публикации 19 февраля 2026 12:36
Энергоситуация должна улучшиться за месяц — прогноз Омельченко
Последствия российских ракетных ударов по Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине удалось избежать полного коллапса в энергосистеме после множественных российских атак. Впрочем, уже скоро ситуация с генерацией и распределением электроэнергии может улучшиться. 

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Украина выстояла зимний сезон на фоне массивных атак РФ

По словам эксперта, Россия на эту зиму надеялась уничтожить всю энергоинфраструктуру Украины.

"Россия на эту зиму сделала огромную ставку, ключевую ставку на уничтожение энергоинфраструктуры Украины и погружение в полный экономический, экологический и социальный коллапс Украины. Чтобы заставило Украину пойти на соглашения, по сути, капитулянские. Сдачу территории, сдачу суверенитета", — сказал Омельченко.

Он также отметил, что удары по системам теплоснабжения произошли в периоды сильных морозов, что было неслучайным. В то же время, по его оценке, замысел не сработал: энергосистема сохранила целостность. Отдельно эксперт предположил, что скоро генерация электроэнергии в стране значительно увеличится.

"На мой взгляд, этот план провалился. Провалился, потому что украинцы в очередной раз подтвердили, что они непреодолимы. И система выстояла, система сохранила целостность, энергетическая система. И сейчас идет стабилизация, восстановление. И уже в ближайший месяц, я думаю, ситуация будет улучшаться несколько из-за потепления, из-за увеличения солнечных суток и увеличения производства электроэнергии из солнечных панелей, которых у нас очень много", — пояснил Омельченко.

Недавно министр энергетики Денис Шмыгаль также заявлял, что в Украине начинает улучшаться ситуация с электроснабжением.

В то же время Украину продолжают поддерживать страны-партнеры. Молдова согласилась передать пакет помощи для энергетики.

электроэнергия энергосистема война в Украине энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
