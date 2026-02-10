Молдова передасть Україні енергетичну підтримку на 700 тис. євро — деталі

Александру Мунтяну та Юлія Свириденко. Фото: kmu.gov.ua

Молдова надає Україні пакет енергетичної та гуманітарної допомоги загальною вартістю 700 тисяч євро. Допомога спрямована на підтримку енергосистеми та критичної інфраструктури на тлі російських атак.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 10 лютого, інформує Новини.LIVE.

Свириденко та Мунтяну зустрілися під час візиту голови молдовськогоу ряду до Києва. Ключовими темами переговорів стали розвиток транспортної інфраструктури, зокрема прикордонної, а також співпраця в енергетичній сфері. Очікується, що спільні рішення дозволять пришвидшити проходження контролю на кордоні, активізувати торгівлю та транзит.

Окрему увагу сторони приділили енергетичній безпеці. За словами очільниці українського уряду, домовлено продовжити консультації щодо координації дій і спільних рішень у цій сфері.

"Дякую Уряду Молдови за оголошений пакет допомоги Україні в складній енергетичній ситуації загальною вартістю 700 тисяч євро, а саме генератори, трансформатори, провідники та кабелі, медичне обладнання та транспорт. Перша партія обладнання в Україні вже сьогодні", — сказала Свириденко.

Також прем'єр-міністерка подякувала молдовській стороні за оперативну координацію під час нещодавнього блекауту та ефективну взаємодію у подоланні наслідків російського обстрілу міжнародної траси в Одеській області.

Представники молдовського і українського урядів. Фото: kmu.gov.ua

За підсумками зустрічі сторони підписали низку двосторонніх угод. Вони стосуються функціонування пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та спрощеного перетину, умов перебування членів родин дипломатичних працівників обох країн, а також міждержавної угоди щодо репатріації дітей без супроводу.

Останній документ має особливе значення — він покликаний забезпечити безпечне та законне повернення українських дітей, які постраждали внаслідок війни.

"Україна і Молдова разом рухаються шляхом європейської інтеграції. Ми переконані, що поглиблення співпраці між нашими країнами посилює позиції обох держав на цьому шляху. Вдячна Александру Мунтяну за змістовний діалог. Дякуємо молдовському народу за підтримку України та готовність бути поруч у складні часи", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, 10 лютого Александру Мунтяну прибув з офіційним візитом до Києва.

Голова молдавського уряду також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.