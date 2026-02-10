Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови Мунтяну — деталі зустрічі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну під час його візиту до Києва. Під час зустрічі вони обговорили подальшу співпрацю між країнами.

"Дякую за підтримку України та наших людей. У нас є спільне бачення майбутнього у Євросоюзі, і шлях України та Молдови до ЄС має бути спільним, щоб усі в нашому регіоні виграли від посилення наших народів та Європи загалом", — написав у своєму Telegram український лідер.

