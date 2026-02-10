Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови — про що домовились

Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови — про що домовились

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 19:25
Зеленський зустрівся з прем'єром Молдови Мунтяну — деталі зустрічі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну під час його візиту до Києва. Під час зустрічі вони обговорили подальшу співпрацю між країнами.

"Дякую за підтримку України та наших людей. У нас є спільне бачення майбутнього у Євросоюзі, і шлях України та Молдови до ЄС має бути спільним, щоб усі в нашому регіоні виграли від посилення наших народів та Європи загалом", — написав у своєму Telegram український лідер.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
