Головна Новини дня Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва — з ким зустрінеться

Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва — з ким зустрінеться

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 09:44
Візит прем'єр-міністра Молдови до Києва — з ким зустрінеться посадовець
Александру Мунтяну. Фото: Х/Alexandru Munteanu

До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Молдови. Александру Мунтяну зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Про це представник Молдови повідомив в соцмережі "X" у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Візит прем'єра Молдови у Київ

"Прибув до Києва для переговорів з Президентом Володимиром Зеленський та прем'єр-міністром Юлією Свириденко", — написав посадовець.

Візит Мунтяну у Київ
Допис прем'єра Молдови. Фото: скриншот

Мунтяну зазначив, що Молдова підтримує Україну як сусід та друг. Він наголосив, що наша держава повинна отримати справедливий та міцний мир й майбутнє в ЄС разом з Молдовою.

"Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі", — додав прем'єр Молдови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну відвідав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Також ми розповідали про те, що у МЗС анонсували візит іноземних лідерів в Україну. Він відбудеться на роковини великої війни.

Володимир Зеленський Молдова Юлія Свириденко візит зустріч
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
