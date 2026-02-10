Візит прем'єр-міністра Молдови до Києва — з ким зустрінеться посадовець

Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва — з ким зустрінеться
До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Молдови. Александру Мунтяну зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
Про це представник Молдови повідомив в соцмережі "X" у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.
Візит прем'єра Молдови у Київ
"Прибув до Києва для переговорів з Президентом Володимиром Зеленський та прем'єр-міністром Юлією Свириденко", — написав посадовець.
Мунтяну зазначив, що Молдова підтримує Україну як сусід та друг. Він наголосив, що наша держава повинна отримати справедливий та міцний мир й майбутнє в ЄС разом з Молдовою.
"Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі", — додав прем'єр Молдови.
