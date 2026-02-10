Видео
Главная Новости дня Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев — с кем встретится

Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев — с кем встретится

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 09:44
Визит премьер-министра Молдовы в Киев — с кем встретится чиновник
Александру Мунтяну. Фото: Х/Alexandru Munteanu

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Молдовы. Александру Мунтяну встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом представитель Молдовы сообщил в соцсети "X" во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Визит премьера Молдовы в Киев

"Прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко", — написал чиновник.

Візит Мунтяну у Київ
Сообщение премьера Молдовы. Фото: скриншот

Мунтяну отметил, что Молдова поддерживает Украину как сосед и друг. Он подчеркнул, что наше государство должно получить справедливый и прочный мир и будущее в ЕС вместе с Молдовой.

"От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья", — добавил премьер Молдовы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину посетил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Также мы рассказывали о том, что в МИД анонсировали визит иностранных лидеров в Украину. Он состоится на годовщину великой войны.

Владимир Зеленский Молдова Юлия Свириденко визит встреча
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
