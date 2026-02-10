Визит премьер-министра Молдовы в Киев — с кем встретится чиновник

Александру Мунтяну. Фото: Х/Alexandru Munteanu

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Молдовы. Александру Мунтяну встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом представитель Молдовы сообщил в соцсети "X" во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Визит премьера Молдовы в Киев

"Прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко", — написал чиновник.

Сообщение премьера Молдовы. Фото: скриншот

Мунтяну отметил, что Молдова поддерживает Украину как сосед и друг. Он подчеркнул, что наше государство должно получить справедливый и прочный мир и будущее в ЕС вместе с Молдовой.

"От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья", — добавил премьер Молдовы.

