Зеленский встретился с премьером Молдовы Мунтяну — детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну во время его визита в Киев. Во время встречи они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

"Спасибо за поддержку Украины и наших людей. У нас есть общее видение будущего в Евросоюзе, и путь Украины и Молдовы в ЕС должен быть общим, чтобы все в нашем регионе выиграли от усиления наших народов и Европы в целом", - написал в своем Telegram украинский лидер.

