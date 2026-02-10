Видео
Видео

Зеленский встретился с премьером Молдовы — о чем договорились

Зеленский встретился с премьером Молдовы — о чем договорились

Дата публикации 10 февраля 2026 19:25
Зеленский встретился с премьером Молдовы Мунтяну — детали встречи
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну во время его визита в Киев. Во время встречи они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

"Спасибо за поддержку Украины и наших людей. У нас есть общее видение будущего в Евросоюзе, и путь Украины и Молдовы в ЕС должен быть общим, чтобы все в нашем регионе выиграли от усиления наших народов и Европы в целом", - написал в своем Telegram украинский лидер.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
