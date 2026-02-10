Молдова передаст Украине энергетическую поддержку на 700 тыс. евро — детали

Александру Мунтяну и Юлия Свириденко. Фото: kmu.gov.ua

Молдова предоставляет Украине пакет энергетической и гуманитарной помощи общей стоимостью 700 тысяч евро. Помощь направлена на поддержку энергосистемы и критической инфраструктуры на фоне российских атак.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 10 февраля, информирует Новини.LIVE.

Свириденко и Мунтяну встретились во время визита главы молдавского ряда в Киев. Ключевыми темами переговоров стали развитие транспортной инфраструктуры, в частности пограничной, а также сотрудничество в энергетической сфере. Ожидается, что совместные решения позволят ускорить прохождение контроля на границе, активизировать торговлю и транзит.

Отдельное внимание стороны уделили энергетической безопасности. По словам главы украинского правительства, договорились продолжить консультации по координации действий и совместных решений в этой сфере.

"Спасибо Правительству Молдовы за объявленный пакет помощи Украине в сложной энергетической ситуации общей стоимостью 700 тысяч евро, а именно генераторы, трансформаторы, проводники и кабели, медицинское оборудование и транспорт. Первая партия оборудования в Украине уже сегодня", — сказала Свириденко.

Также премьер-министр поблагодарила молдавскую сторону за оперативную координацию во время недавнего блэкаута и эффективное взаимодействие в преодолении последствий российского обстрела международной трассы в Одесской области.

Представители молдавского и украинского правительств. Фото: kmu.gov.ua

По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних соглашений. Они касаются функционирования пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и упрощенного пересечения, условий пребывания членов семей дипломатических работников обеих стран, а также межгосударственного соглашения о репатриации детей без сопровождения.

Последний документ имеет особое значение - он призван обеспечить безопасное и законное возвращение украинских детей, пострадавших в результате войны.

"Украина и Молдова вместе движутся по пути европейской интеграции. Мы убеждены, что углубление сотрудничества между нашими странами усиливает позиции обоих государств на этом пути. Благодарна Александру Мунтяну за содержательный диалог. Спасибо молдавскому народу за поддержку Украины и готовность быть рядом в сложные времена", — подытожила Свириденко.

Напомним, 10 февраля Александру Мунтяну прибыл с официальным визитом в Киев.

Глава молдавского правительства также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.