Главная Новости дня Украина получит новые пакет поддержки от Швеции, Франции и Нидерландов

Украина получит новые пакет поддержки от Швеции, Франции и Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 02:30
Швеция, Франция и Нидерланды дадут Украине средства на оружие и энергетику
Загрузка военной помощи для ВСУ. Иллюстративное фото: defense.gov

В четверг, 19 февраля, Швеция, Франция и Нидерланды объявили о новых пакетах помощи Украине. Деньги будут направлены на оружие, энергетику и поиск и возвращение украинских детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайты правительств Швеции и Нидерландов и сайт Минэнерго Украины.

Чем помогут Швеция, Нидерланды и Франция Украине

Шведской правительство объявило в четверг 21-й пакет военной поддержки, размер которого составляет 1,2 млрд евро. В частности:

  • 400 млн евро пойдут на закупку мобильных систем ПВО Tridon, зенитных ракет и дронов-перехватчиков для защиты Украины от российских атак беспилотников;
  • 520 млн евро выделено на собственную разработку и производство Украиной дальнобойных ракет и воздушных и морских беспилотников;
  • еще 280 млн евро пойдут на возмещение стоимости гранатометов, переданных ВСУ со складов шведской армии, закупку артиллерийских снарядов, а также на запчасти и обучение украинских военных.
  • В Стокгольме отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция уже пожертвовала на военную помощь Украине более 9,36 млрд. евро.

Кроме того, 19 февраля о помощи объявили Нидерланды. На сайте правительства сказано, что страна направит 2 млн евро на поиск и возвращение похищенных Россией украинских детей. Кроме того, предоставят наборы для ДНК-тестов и психологическую помощь.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал, что Франция предоставит Украине грантовую помощь в размере 71 млн евро. Он уточнил, к часть средств будет направлена на поддержку энергетики.

Напомним, несколько дней назад глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал, что Берлин в ближайшее время должен усилить ПВО Украины.

Кроме того, на днях бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал ошибку в отношении Украины в войне. Он отметил, что поддержку надо было оказывать еще в 2024 году.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
