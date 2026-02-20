Швеция, Франция и Нидерланды дадут Украине средства на оружие и энергетику

Загрузка военной помощи для ВСУ. Иллюстративное фото: defense.gov

В четверг, 19 февраля, Швеция, Франция и Нидерланды объявили о новых пакетах помощи Украине. Деньги будут направлены на оружие, энергетику и поиск и возвращение украинских детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайты правительств Швеции и Нидерландов и сайт Минэнерго Украины.

Чем помогут Швеция, Нидерланды и Франция Украине

Шведской правительство объявило в четверг 21-й пакет военной поддержки, размер которого составляет 1,2 млрд евро. В частности:

400 млн евро пойдут на закупку мобильных систем ПВО Tridon, зенитных ракет и дронов-перехватчиков для защиты Украины от российских атак беспилотников;

520 млн евро выделено на собственную разработку и производство Украиной дальнобойных ракет и воздушных и морских беспилотников;

еще 280 млн евро пойдут на возмещение стоимости гранатометов, переданных ВСУ со складов шведской армии, закупку артиллерийских снарядов, а также на запчасти и обучение украинских военных.

В Стокгольме отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция уже пожертвовала на военную помощь Украине более 9,36 млрд. евро.

Кроме того, 19 февраля о помощи объявили Нидерланды. На сайте правительства сказано, что страна направит 2 млн евро на поиск и возвращение похищенных Россией украинских детей. Кроме того, предоставят наборы для ДНК-тестов и психологическую помощь.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал, что Франция предоставит Украине грантовую помощь в размере 71 млн евро. Он уточнил, к часть средств будет направлена на поддержку энергетики.

Напомним, несколько дней назад глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал, что Берлин в ближайшее время должен усилить ПВО Украины.

