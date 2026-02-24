Зеленський повідомив про прибуття в Україну ракет для ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час засідання "Коаліції охочих" заявив, що два дні тому до України прибув великий пакет ракет для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи виступ глави держави на засіданні.

Україна отримала великий пакет допомоги для систем ППО

Під час засідання Коаліції охочих президент Володимир Зеленський повідомив, що два дні тому в Україну зайшов великий пакет ракет для протиповітряної оборони. За його словами, у цій поставці є ракети РАС-2 та РАС-3, призначені для системи Patriot.

Глава держави уточнив, що мова йде не про весь обсяг допомоги, а про першу частину пакета, який нещодавно профінансували партнери. Зеленський також заявив, що друга частина цього пакета має надійти найближчим часом.

Раніше глава держави заявляв, що Україна має дуже мало систем ППО, які могли б збивати балістичні ракети.

Також тривають дискусії США після прохання України надати ліцензію на виробництво системи Patriot.

Про проблеми із захистом неба Володимир Зеленський вичерпно пояснював партнерам на Мюнхенській безпековій конференції.