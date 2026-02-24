Украина получила часть пакета для Patriot — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

На заседании "Коалиции желающих" Владимир Зеленский сообщил о поступлении в Украину партии ракет для ПВО. Известно, что это лишь первая часть профинансированного партнерами пакета.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя выступление главы государства на заседании.

Украина получила большой пакет помощи для систем ПВО

Во время заседания Коалиции желающих президент Владимир Зеленский сообщил, что два дня назад в Украину зашел большой пакет ракет для противовоздушной обороны. По его словам, в этой поставке есть ракеты РАС-2 и РАС-3, предназначенные для системы Patriot.

Глава государства уточнил, что речь идет не обо всем объеме помощи, а о первой части пакета, который недавно профинансировали партнеры. Зеленский также заявил, что вторая часть этого пакета должна поступить в ближайшее время.

Ранее глава государства заявлял, что Украина имеет очень мало систем ПВО, которые могли бы сбивать баллистические ракеты.

Также продолжаются дискуссии США после просьбы Украины предоставить лицензию на производство системы Patriot.

О проблемах с защитой неба Владимир Зеленский исчерпывающе объяснял партнерам на Мюнхенской конференции по безопасности.