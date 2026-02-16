Мюнхенська безпекова конференція завершилася — які підсумки

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц беруть участь у зустрічі на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Мюнхенська конференція з безпеки, яка тривала три дні, завершилася 15 лютого. Під час неї пролунала чимала кількість важливих для України заяв, а також були прийняті конкретні рішення.

Підсумки форуму в ефірі Ранок.LIVE підбила журналістка Галина Остаповець, зосередивши увагу на темах, які безпосередньо стосуються України, європейської безпеки та переговорного процесу.

Як минула Мюнхенська безпекова конференція порівняно з торішнім заходом

За словами Галини Остаповець, цьогорічний форум минув без гучних потрясінь, подібних до тих, які запам'яталися учасникам торік. Вона нагадала, що минулого року резонанс викликала промова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який критикував Європу та говорив про тиск на свободу слова, що спричинило неоднозначну реакцію в європейських політиків.

Рубіо закликав зберігати партнерство США та Європи

Цього разу американську делегацію, як зазначила журналістка, очолював держсекретар США Марко Рубіо. Вона описала його виступ як більш дружній і стриманий за тоном. Із трибуни конференції Рубіо наголошував, що США та Європа мають не сваритися, а залишатися партнерами й продовжувати спільну роботу.

Зеленський показав деталі атак РФ і попросив посилення ППО

Окрему увагу в Мюнхені, за підсумками включення, отримала робота української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Остаповець розповіла, що його виступ запам'ятався тим, що глава держави дав вичерпну статистику щодо російських атак по Україні.

Прозвучали дані про кількість ракет і "Шахедів", а також було продемонстровано, як саме дрони та ракети атакують Україну. Журналістка пояснила, що для українців це трагічна повсякденність, тоді як для багатьох європейців масштаби таких ударів виглядають несподівано великими. У цьому контексті Зеленський неодноразово закликав партнерів зміцнювати протиповітряну оборону України, наголошуючи, що Росія виробляє дуже велику кількість ударних дронів і ракет різних типів.

Перемовини у Женеві — Зеленський про зміну делегації РФ

На підсумковій пресконференції президент відповів на запитання Галини Остаповець щодо наступного раунду переговорів у Женеві. Українська переговорна група вже виїхала з України, а чергову зустріч у Женеві мають провести за участі України, Росії та США. Зеленський звернув увагу, що російська сторона змінила керівника своєї делегації, і, на його думку, це може свідчити про бажання відкласти рішення.

Водночас президент заявив, що Україна розраховує на США в переговорному процесі та очікує, що Росії не дозволять затягувати перемовини або починати їх "з нуля" через оновлений склад групи.

Обміни військовополоненими — що відомо

Також президент заявив про готовність проводити обміни. За його словами, Росія утримує близько 7000 українських військовополонених, можливо, трохи менше. Україна, як зазначив Зеленський, станом на сьогодні має вже понад чотири тисячі росіян, тоді як раніше йшлося про півтори тисячі. Президент сказав, що це дає можливість проводити обміни, і Україна готова до різних форматів, зокрема "всіх на всіх" або "тисячу на тисячу".

Він також висловив сподівання, що тема обмінів залишатиметься в порядку денному та обговорюватиметься на наступній зустрічі в Женеві.

Що говорили про гарантії безпеки на форумі

Галина Остаповець додала, що в Мюнхені було багато гостей, зокрема очільники європейських держав. За її словами, журналісти також поспілкувалися з посолкою Ольгою Стефанішиною в США та уточнили інформацію західних медіа про ймовірний тиск з боку американців щодо угод із Росією й подальшого надання гарантій безпеки.

У цьому контексті прозвучало, що гарантії безпеки мають бути не лише рішенням для України, а й механізмом, який забезпечить виконання Росією плану завершення війни, що називалося одним із пріоритетів президента Дональда Трампа щодо припинення воєнних конфліктів у світі.

Нагадаємо, тим часом Росія змінила делегацію для переговорів у Женеві. Володимир Зеленський прокоментував таке рішення.

Окремо секретар РНБО Рустем Умєров відповів, яка тема буде головною для нового раунду переговорів.