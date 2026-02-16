Мюнхенская конференция по безопасности завершилась — какие итоги

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц участвуют во встрече на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Мюнхенская конференция по безопасности, которая длилась три дня, завершилась 15 февраля. Во время нее прозвучало немалое количество важных для Украины заявлений, а также были приняты конкретные решения.

Итоги форума в эфире Ранок.LIVE подвела журналистка Галина Остаповец, сосредоточив внимание на темах, которые непосредственно касаются Украины, европейской безопасности и переговорного процесса.

Как прошла Мюнхенская конференция по безопасности по сравнению с прошлогодним мероприятием

По словам Галины Остаповец, нынешний форум прошел без громких потрясений, подобных тем, которые запомнились участникам в прошлом году. Она напомнила, что в прошлом году резонанс вызвала речь вице-президента США Джей Ди Венса, который критиковал Европу и говорил о давлении на свободу слова, что вызвало неоднозначную реакцию у европейских политиков.

Рубио призвал сохранять партнерство США и Европы

На этот раз американскую делегацию, как отметила журналистка, возглавлял госсекретарь США Марко Рубио. Она описала его выступление как более дружественное и сдержанное по тону. С трибуны конференции Рубио подчеркивал, что США и Европа должны не ссориться, а оставаться партнерами и продолжать совместную работу.

Зеленский показал детали атак РФ и попросил усиления ПВО

Отдельное внимание в Мюнхене, по итогам включения, получила работа украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Остаповец рассказала, что его выступление запомнилось тем, что глава государства дал исчерпывающую статистику относительно российских атак по Украине.

Прозвучали данные о количестве ракет и "Шахедов", а также было продемонстрировано, как именно дроны и ракеты атакуют Украину. Журналистка объяснила, что для украинцев это трагическая повседневность, тогда как для многих европейцев масштабы таких ударов выглядят неожиданно большими. В этом контексте Зеленский неоднократно призывал партнеров укреплять противовоздушную оборону Украины, подчеркивая, что Россия производит очень большое количество ударных дронов и ракет различных типов.

Переговоры в Женеве — Зеленский о смене делегации РФ

На итоговой пресс-конференции президент ответил на вопрос Галины Остаповец относительно следующего раунда переговоров в Женеве. Украинская переговорная группа уже выехала из Украины, а очередную встречу в Женеве должны провести с участием Украины, России и США. Зеленский обратил внимание, что российская сторона сменила руководителя своей делегации, и, по его мнению, это может свидетельствовать о желании отложить решение.

В то же время президент заявил, что Украина рассчитывает на США в переговорном процессе и ожидает, что России не позволят затягивать переговоры или начинать их "с нуля" из-за обновленного состава группы.

Обмены военнопленными — что известно

Также президент заявил о готовности проводить обмены. По его словам, Россия удерживает около 7000 украинских военнопленных, возможно, чуть меньше. Украина, как отметил Зеленский, по состоянию на сегодня имеет уже более четырех тысяч россиян, тогда как ранее речь шла о полутора тысячах. Президент сказал, что это дает возможность проводить обмены, и Украина готова к различным форматам, в частности "всех на всех" или "тысячу на тысячу".

Он также выразил надежду, что тема обменов будет оставаться в повестке дня и будет обсуждаться на следующей встрече в Женеве.

Что говорили о гарантиях безопасности на форуме

Галина Остаповец добавила, что в Мюнхене было много гостей, в частности руководители европейских государств. По ее словам, журналисты также пообщались с послом Ольгой Стефанишиной в США и уточнили информацию западных медиа о вероятном давлении со стороны американцев относительно соглашений с Россией и дальнейшего предоставления гарантий безопасности.

В этом контексте прозвучало, что гарантии безопасности должны быть не только решением для Украины, но и механизмом, который обеспечит выполнение Россией плана завершения войны, что называлось одним из приоритетов президента Дональда Трампа по прекращению военных конфликтов в мире.

Напомним, тем временем Россия сменила делегацию для переговоров в Женеве. Владимир Зеленский прокомментировал такое решение.

Отдельно секретарь СНБО Рустем Умеров ответил, какая тема будет главной для нового раунда переговоров.