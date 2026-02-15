Хто перемагає в російсько-українській війни — думка Держсекретаря США

Важко говорити про чиюсь перемогу — Рубіо про війну України та РФ
Дата публікації: 15 лютого 2026 00:31
У російсько-українській війні наразі не може говорити про перемогу жодна зі сторін. Росія щотижня втрачає 7–8 тисяч військових, які гинуть на фронті, а Україна зазначає значних руйнувань — відбудова триватиме роками й для неї потрібні мільярди доларів.
Про це під час промови на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив Держсекретар США Марко Рубіо.
