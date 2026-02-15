Кто побеждает в российско-украинской войне - мнение Госсекретаря США

Трудно говорить о чьей-то победе — Рубио о войне Украины и РФ
Дата публикации 15 февраля 2026 00:31
В российско-украинской войне пока не может говорить о победе ни одна из сторон. Россия еженедельно теряет 7–8 тысяч военных, которые погибают на фронте, а Украина испытывает значительные разрушения — восстановление продлится годами и для него нужны миллиарды долларов.
Об этом во время речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил Госсекретарь США Марко Рубио.
