Кто побеждает в российско-украинской войне - мнение Госсекретаря США

Срочная новость

В российско-украинской войне пока не может говорить о победе ни одна из сторон. Россия еженедельно теряет 7–8 тысяч военных, которые погибают на фронте, а Украина испытывает значительные разрушения — восстановление продлится годами и для него нужны миллиарды долларов.

Об этом во время речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил Госсекретарь США Марко Рубио.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется