Головна Новини дня США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:44
Гарантії безпеки для України — на який термін пропонують США
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

США пропонують Україну гарантії безпеки на 15 років. Однак наша країна хоче більше — хоча би на 30 або 50 років.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент Украъни Володимир Зеленський на пресконференції на поляї Мюнхенської безпекової конференції.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України віл США

"Україна має від США пропозицію на 15 років гарантій безпеки, але Україна хоче 30 або 50. Дивлячись на що готова піти адміністрація Трампа", — сказав Зеленський.

За його словами, він також розмовляв про гарантії безпеки із сенаторами Конгресу США та з інвесторами. Президент наголосив, що довші гарантії безпеки будуть "дієвішими" для інвестицій в Україну.

"Для інвесторів потрібні довші гарантії, ніж 5-10 років. У нас є пропозиція від американської сторони 15 років. Ми хочемо мати понад років — зважаючи, на що піде адміністрація та Конгрес", — зазначив глава держави. 

Нагадаємо, Ольга Стефанішина відповіла, за яких умов США готові надати гарантії безпеки. Вона наголосила, що це питання послідовності кроків.

Водночас Андрій Сибіга заявив, що США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про конкретні юридично зобов'язуючі гарантії.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
