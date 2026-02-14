Відео
Відео

Стало відомо, за яких умов США готові надати гарантії безпеки

Стало відомо, за яких умов США готові надати гарантії безпеки

Дата публікації: 14 лютого 2026 16:32
Коли США готові надати Україні гарантії безпеки
Пані посол України в США Ольга Стефанішина відповіла, за яких умов та коли Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки. Вона зазначила,  що це питання послідовності кроків.

Про це Ольга Стефанішина сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

"Це питання послідовності кроків. Як вже ви неодноразово чули від української та американської сторони, робота йде паралельно по всім напрямкам. І так само мова йде і про повоєнні заходи з економічного відновлення, про питання гарантії безпеки. 

Я думаю, що найважливіше, це те, що ми почули від президента Трампа в результаті останньої його зустрічі з президентом Зеленським, це те, що гарантії безпеки – це не лише рішення для України. Це договір, який забезпечить виконання Росією плану завершення війни. І це, я хочу нагадати, також план Трампа. 

Один з його, скажімо так, пріоритетів у завершенні воєнних конклюктів у світі. Тому це, думаю, важливо для України, для життів українців, але не менш важливо і для самого президента Трампа, який має гарантувати виконання домовностей, які він досягне за його посередництво щодо завершення війни. Класний проговорний процес, який нагріває наступну зустріч у Женеві". 

Новина доповнюється...

США війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
