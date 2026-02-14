Гарантии безопасности для Украины — на какой срок предлагают США

США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет, — Зеленский
США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. Однако наша страна хочет больше — хотя бы на 30 или 50 лет.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на поле Мюнхенской конференции по безопасности.
Гарантии безопасности для Украины от США
"Украина имеет от США предложение на 15 лет гарантий безопасности, но Украина хочет 30 или 50. Смотря на что готова пойти администрация Трампа", — сказал Зеленский.
По его словам, он также разговаривал о гарантиях безопасности с сенаторами Конгресса США и с инвесторами. Президент подчеркнул, что длинные гарантии безопасности будут "более действенными" для инвестиций в Украину.
"Для инвесторов нужны более длинные гарантии, чем 5-10 лет. У нас есть предложение от американской стороны 15 лет. Мы хотим иметь более лет — учитывая, на что пойдет администрация и Конгресс", — отметил глава государства.
Напомним, Ольга Стефанишина ответила, при каких условиях США готовы предоставить гарантии безопасности. Она подчеркнула, что это вопрос последовательности шагов.
В то же время Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о конкретных юридически обязывающих гарантиях.
Читайте Новини.LIVE!