Гарантии безопасности для Украины — на какой срок предлагают США

США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. Однако наша страна хочет больше — хотя бы на 30 или 50 лет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на поле Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина имеет от США предложение на 15 лет гарантий безопасности, но Украина хочет 30 или 50. Смотря на что готова пойти администрация Трампа", — сказал Зеленский.

По его словам, он также разговаривал о гарантиях безопасности с сенаторами Конгресса США и с инвесторами. Президент подчеркнул, что длинные гарантии безопасности будут "более действенными" для инвестиций в Украину.

"Для инвесторов нужны более длинные гарантии, чем 5-10 лет. У нас есть предложение от американской стороны 15 лет. Мы хотим иметь более лет — учитывая, на что пойдет администрация и Конгресс", — отметил глава государства.

Напомним, Ольга Стефанишина ответила, при каких условиях США готовы предоставить гарантии безопасности. Она подчеркнула, что это вопрос последовательности шагов.

В то же время Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о конкретных юридически обязывающих гарантиях.