Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет, — Зеленский

США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:44
Гарантии безопасности для Украины — на какой срок предлагают США
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. Однако наша страна хочет больше — хотя бы на 30 или 50 лет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на поле Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины от США

"Украина имеет от США предложение на 15 лет гарантий безопасности, но Украина хочет 30 или 50. Смотря на что готова пойти администрация Трампа", — сказал Зеленский.

По его словам, он также разговаривал о гарантиях безопасности с сенаторами Конгресса США и с инвесторами. Президент подчеркнул, что длинные гарантии безопасности будут "более действенными" для инвестиций в Украину.

"Для инвесторов нужны более длинные гарантии, чем 5-10 лет. У нас есть предложение от американской стороны 15 лет. Мы хотим иметь более лет — учитывая, на что пойдет администрация и Конгресс", — отметил глава государства.

Напомним, Ольга Стефанишина ответила, при каких условиях США готовы предоставить гарантии безопасности. Она подчеркнула, что это вопрос последовательности шагов.

В то же время Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о конкретных юридически обязывающих гарантиях.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине гарантии безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации