Великобритания, Дания, Новая Зеландия объявили пакеты помощи Украине

Отгрузка оружия. Фото иллюстративное: Армия Информ

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Великобритании анонсировали очередную программу поддержки Украины, Дания добавила финансирование на гуманитарные нужды, а Новая Зеландия выделила средства на помощь и расширила санкции.

Новини.LIVE расскажет, что получит Украина от партнеров.

Чем поможет Великобритания Украине Великобритания

Великобритания накануне четвертой годовщины начала полномасштабной войны заявила о новом пакете помощи Украине, который охватывает военную составляющая, гуманитарные направления и поддержку восстановления страны. Об этом сообщили в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства.

В рамках нового пакета Великобритания предусмотрела 20 млн фунтов стерлингов на экстренную энергетическую поддержку, которая должна пойти на защиту и ремонт украинской энергосети и обеспечение дополнительных мощностей для производства электроэнергии.

Отдельно будет выделено 5,7 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь общинам, находящимся вблизи линии фронта. Еще 30 млн фунтов стерлингов Лондон направляет на усиление устойчивости украинского общества, а также на поддержку усилий по обеспечению справедливости и ответственности за возможные военные преступления армии России для жертв и выживших.

Кроме финансирования, в Великобритании также планируют обучать украинских пилотов, чтобы подготовить их к работе инструкторами по пилотированию вертолетов.

Дания передаст пакет помощи Украине

Дания 24 февраля также объявила о дополнительных 190 млн крон на гуманитарную помощь для Украины. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что украинцы проходят через сложную зиму, а кремлевский диктатор Владимир Путин, по его словам, "цинично использует холод в свою тактическую пользу", нанося удары по энергетической инфраструктуре.

Он отметил, что новая поддержка в размере 190 млн крон должна помочь в острой гуманитарной ситуации и одновременно обеспечить долгосрочную поддержку, а также, по его словам, дать надежду тем, кто пострадал больше всего.

Также в датском МИД отметили, что в 2026 году, около 10,8 млн украинцев будут нуждаться в гуманитарной помощи. В то же время в Копенгагене напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России, с учетом нынешнего взноса, Дания уже передала Киеву примерно 1,3 млрд крон гуманитарной поддержки.

Новая Зеландия выразила поддержку Украине и заявила о санкциях

Еще один пакет помощи объявила Новая Зеландия о выделении Украине 8 млн новозеландских долларов гуманитарной помощи (4,7 млн долларов), а также о дополнительных санкциях. Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс связал это решение с зимними обстрелами, отметив, что бомбардировки Россией гражданской инфраструктуры этой зимой, по его словам, нанесли тяжелый удар по народу Украины, и новая помощь должна продемонстрировать неизменную солидарность его государства.

Он добавил, что эти взносы должны помочь закрыть насущные потребности, которые возникли из-за зимних атак России на украинцев и энергетическую инфраструктуру.

Известно, что 5 млн новозеландских долларов (2,98 млн долларов), направят международным партнерам, которые поддерживают гражданских украинцев, сильно пострадавших от войны. Остальные 3 млн новозеландских долларов, то есть более 1,7 млн долларов США в пересчете, должны перевести в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины, который администрирует Всемирный банк.

Также в Новой Зеландии заявили, что введут новый пакет санкций против России, где снизят цену на сырую российскую нефть и усилят давление против 100 кораблей, работающих, как теневой флот. Кроме того, санкции от Новой Зеландии будут касаться Беларуси, Ирана и Северной Кореи, альтернативных поставщиков платежей, киберсубъектов, и другие структуры или лица, которые работают на поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

Отметим, что недавно бывший Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украине недостаточно помогли в 2014 году, когда Россия проявила военную агрессию.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что Украине передали один из пакетов помощи для усиления систем ПВО.

Также несколько дней назад Франция, Нидерланды и Швеция объявили о новом пакете помощи для Украины.