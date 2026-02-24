Марк Рютте зробив заяву в річницю великої війни Росії проти України

Річниця великої війни — генсек НАТО звернувся до України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву з нагоди четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Він нагадав, що Альянс підтримував українців з самого початку та продовжить це робити надалі.
Про це Марк Рютте сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.
Рютте у промові підтримав Україну
"Ми зібралися сьогодні, щоб відзначити ще одну страшну річницю — чотири роки нещадної війни. Ми памʼятаємо сьогодні і щодня, що пережила Україна. Але віддаючи шану загиблим і тим, хто страждає, ми стоїмо з надією, натхненні чотирма роками безперервного опору", — наголосив Рютте.
За його словами, НАТО буде з Україною й надалі у всіх майбутніх випробуваннях.
Він нагадав, що був в Києві три тижні тому. Рютте зауважив, що Україна продовжує стримувати російську агресію, а Москва не змогла досягти своїх цілей на полі бою.
Генсек заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен показати, чи серйозно він ставиться до миру.
"Президент Трамп з самого початку чітко заявив, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека — це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні. Полумʼя свободи живе в Україні. І це полумʼя продовжує горіти і світитися. Слава Україні!" — додав Рютте.
Річниця повномасштабної війни
Новини.LIVE зібрали хронологію перших днів повномасштабної війни Росії проти України.
А до Києва сьогодні прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка нагадала, що Європа непохитно підтримує Україну. Крім того, з візитом приїхали інші світові лідери.
Український лідер Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він також вперше показав секретний бункер.
У Верховній Раді сьогодні виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Згодом Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та європейські лідери вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць.
А Велика Британія, Нова Зеландія та Данія оголосили про нову допомогу для України.
