Марк Рютте зробив заяву в річницю великої війни Росії проти України

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву з нагоди четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Він нагадав, що Альянс підтримував українців з самого початку та продовжить це робити надалі.

Про це Марк Рютте сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Рютте у промові підтримав Україну

"Ми зібралися сьогодні, щоб відзначити ще одну страшну річницю — чотири роки нещадної війни. Ми памʼятаємо сьогодні і щодня, що пережила Україна. Але віддаючи шану загиблим і тим, хто страждає, ми стоїмо з надією, натхненні чотирма роками безперервного опору", — наголосив Рютте.

За його словами, НАТО буде з Україною й надалі у всіх майбутніх випробуваннях.

Він нагадав, що був в Києві три тижні тому. Рютте зауважив, що Україна продовжує стримувати російську агресію, а Москва не змогла досягти своїх цілей на полі бою.

Генсек заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен показати, чи серйозно він ставиться до миру.

"Президент Трамп з самого початку чітко заявив, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека — це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні. Полумʼя свободи живе в Україні. І це полумʼя продовжує горіти і світитися. Слава Україні!" — додав Рютте.

Річниця повномасштабної війни

Новини.LIVE зібрали хронологію перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

А до Києва сьогодні прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка нагадала, що Європа непохитно підтримує Україну. Крім того, з візитом приїхали інші світові лідери.

Український лідер Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він також вперше показав секретний бункер.

У Верховній Раді сьогодні виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Згодом Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та європейські лідери вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць.

А Велика Британія, Нова Зеландія та Данія оголосили про нову допомогу для України.