Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Річниця великої війни — генсек НАТО звернувся до України

Річниця великої війни — генсек НАТО звернувся до України

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 17:34
Марк Рютте зробив заяву в річницю великої війни Росії проти України
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву з нагоди четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Він нагадав, що Альянс підтримував українців з самого початку та продовжить це робити надалі.

Про це Марк Рютте сказав у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Рютте у промові підтримав Україну

"Ми зібралися сьогодні, щоб відзначити ще одну страшну річницю — чотири роки нещадної війни. Ми памʼятаємо сьогодні і щодня, що пережила Україна. Але віддаючи шану загиблим і тим, хто страждає, ми стоїмо з надією, натхненні чотирма роками безперервного опору", — наголосив Рютте.

За його словами, НАТО буде з Україною й надалі у всіх майбутніх випробуваннях.

Він нагадав, що був в Києві три тижні тому. Рютте зауважив, що Україна продовжує стримувати російську агресію, а Москва не змогла досягти своїх цілей на полі бою.

Генсек заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен показати, чи серйозно він ставиться до миру.

"Президент Трамп з самого початку чітко заявив, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека — це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні. Полумʼя свободи живе в Україні. І це полумʼя продовжує горіти і світитися. Слава Україні!" — додав Рютте.

Річниця повномасштабної війни

Новини.LIVE зібрали хронологію перших днів повномасштабної війни Росії проти України.

А до Києва сьогодні прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка нагадала, що Європа непохитно підтримує Україну. Крім того, з візитом приїхали інші світові лідери

Український лідер Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він також вперше показав секретний бункер.

У Верховній Раді сьогодні виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Згодом Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та європейські лідери вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць.

А Велика Британія, Нова Зеландія та Данія оголосили про нову допомогу для України.

війна НАТО Україна Марк Рютте Росія 4 роки війни
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації