НАТО будет оставаться с Украиной — заявление Рютте в годовщину войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к украинцам в годовщину большой войны России против Украины. По его словами, Альянс продолжит поддерживать Киев,

Об этом Марк Рютте сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Рютте в речи поддержал Украину

"Мы собрались сегодня, чтобы отметить еще одну страшную годовщину — четыре года беспощадной войны. Мы помним сегодня и каждый день, что пережила Украина. Но отдавая дань погибшим и тем, кто страдает, мы стоим с надеждой, вдохновленные четырьмя годами непрерывного сопротивления", — подчеркнул Рютте.

По его словам, НАТО будет с Украиной и в дальнейшем во всех будущих испытаниях.

Он напомнил, что был в Киеве три недели назад. Рютте отметил, что Украина продолжает сдерживать российскую агрессию, а Москва не смогла достичь своих целей на поле боя.

Генсек заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен показать, серьезно ли он относится к миру.

"Президент Трамп с самого начала четко заявил, что хочет закончить войну сейчас. Украинский народ заслуживает справедливого и длительного мира. Их безопасность — это наша безопасность. Не может быть настоящего мира в Европе без настоящего мира в Украине. Пламя свободы живет в Украине. И это пламя продолжает гореть и светиться. Слава Украине!" — добавил Рютте.

Годовщина полномасштабной войны

Новини.LIVE собрали хронологию первых дней полномасштабной войны России против Украины.

А в Киев сегодня прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая напомнила, что Европа непоколебимо поддерживает Украину. Кроме того, с визитом приехали другие мировые лидеры.

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он также впервые показал секретный бункер.

В Верховной Раде сегодня выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Впоследствии Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и европейские лидеры почтили память погибших защитников и защитниц.

А Великобритания, Новая Зеландия и Дания объявили о новой помощи для Украины.