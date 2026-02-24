Видео
Заявление маршалока Польши в стенах парламента — что сказал

Дата публикации 24 февраля 2026 12:44
Выступление маршалка Сейма Польши в Верховной Раде — онлайн
Выступление маршалока Сейма Польши в Раде. Фото: кадр с видео

В сессионном зале украинского парламента выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. В своем обращении он затронул вопросы двусторонних отношений и перспектив дальнейшего взаимодействия между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

Читайте также:

Выступление Владимежа Чажастого в Раде — о чем говорил

Основные тезисы выступления Чажастого:

  • нападение России на Украину является позорным;
  • украинские воины поражают весь мир героизмом;
  • Чажастый от имени Польши склонил голову перед всеми, кто погиб от России;
  • осудил Путина как преступника и его людей, издевающихся над украинским народом;
  • не может быть свободной Польши без свободной Украины;
  • Польша солидарна с Украиной и делилась своим оружием. А также является логистическим хабом;
  • Чажестый будет всегда действовать ради дружбы Польши и Украины, но не всем это нравится;
  • под опеку поляков Украина передала миллион детей;
  • переговоры по завершению войны в Украине пока бесплодны;
  • мир наступит только тогда, когда Россия будет вынуждена прекратить агрессию;
  • одной из лучших гарантий безопасности для Украины будет вступление в ЕС, Польша это поддерживает;
  • Польшей создана группа поддержки Украины в процессе ее интеграции с ЕС.

Чажастый прибыл в Киев утром 23 февраля.

В Украину прибыл ряд иностранных чиновников

Сегодня, 24 февраля, Украина отмечает четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения. Новости.LIVE собрали хронологию, фото и видео первых дней войны.

В этот день в Украине с визитом находятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Антониу Кошта, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министрпремьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, министр обороны Литвы Робертас Каунас, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

Верховная Рада Польша Киев Сейм 4 года войны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
