Выступление маршалка Сейма Польши в Верховной Раде — онлайн

Выступление маршалока Сейма Польши в Раде. Фото: кадр с видео

В сессионном зале украинского парламента выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. В своем обращении он затронул вопросы двусторонних отношений и перспектив дальнейшего взаимодействия между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.

Выступление Владимежа Чажастого в Раде — о чем говорил

Основные тезисы выступления Чажастого:

нападение России на Украину является позорным;

украинские воины поражают весь мир героизмом;

Чажастый от имени Польши склонил голову перед всеми, кто погиб от России;

осудил Путина как преступника и его людей, издевающихся над украинским народом;

не может быть свободной Польши без свободной Украины;

Польша солидарна с Украиной и делилась своим оружием. А также является логистическим хабом;

Чажестый будет всегда действовать ради дружбы Польши и Украины, но не всем это нравится;

под опеку поляков Украина передала миллион детей;

переговоры по завершению войны в Украине пока бесплодны;

мир наступит только тогда, когда Россия будет вынуждена прекратить агрессию;

одной из лучших гарантий безопасности для Украины будет вступление в ЕС, Польша это поддерживает;

Польшей создана группа поддержки Украины в процессе ее интеграции с ЕС.

Чажастый прибыл в Киев утром 23 февраля.

В Украину прибыл ряд иностранных чиновников

Сегодня, 24 февраля, Украина отмечает четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения. Новости.LIVE собрали хронологию, фото и видео первых дней войны.

В этот день в Украине с визитом находятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Антониу Кошта, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министрпремьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, министр обороны Литвы Робертас Каунас, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.