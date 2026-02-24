Выступление маршалка Сейма Польши в Верховной Раде — онлайн

Заявление маршалока Польши в стенах парламента — что сказал
В сессионном зале украинского парламента выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. В своем обращении он затронул вопросы двусторонних отношений и перспектив дальнейшего взаимодействия между странами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 24 февраля.
Выступление Владимежа Чажастого в Раде — о чем говорил
Основные тезисы выступления Чажастого:
- нападение России на Украину является позорным;
- украинские воины поражают весь мир героизмом;
- Чажастый от имени Польши склонил голову перед всеми, кто погиб от России;
- осудил Путина как преступника и его людей, издевающихся над украинским народом;
- не может быть свободной Польши без свободной Украины;
- Польша солидарна с Украиной и делилась своим оружием. А также является логистическим хабом;
- Чажестый будет всегда действовать ради дружбы Польши и Украины, но не всем это нравится;
- под опеку поляков Украина передала миллион детей;
- переговоры по завершению войны в Украине пока бесплодны;
- мир наступит только тогда, когда Россия будет вынуждена прекратить агрессию;
- одной из лучших гарантий безопасности для Украины будет вступление в ЕС, Польша это поддерживает;
- Польшей создана группа поддержки Украины в процессе ее интеграции с ЕС.
Чажастый прибыл в Киев утром 23 февраля.
В Украину прибыл ряд иностранных чиновников
Сегодня, 24 февраля, Украина отмечает четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения. Новости.LIVE собрали хронологию, фото и видео первых дней войны.
В этот день в Украине с визитом находятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Антониу Кошта, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министрпремьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, министр обороны Литвы Робертас Каунас, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.
