Україна
У Раді виступив маршалок Сейму Польщі — основні тези

У Раді виступив маршалок Сейму Польщі — основні тези

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:44
Виступ Влодзімєжа Чажастого у Верховній Раді
Виступ маршалока Сейму Польщі в Раді. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Варшава підтримує європейський шлях Києва і готова поділитися своїм баченням і досвідом процесу євроінтеграції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.



Виступ Влодзімєжа Чажастого в Раді — про що говорив

Основні тези з виступу Чажастого:

  • напад Росії на Україну є ганебним;
  • українські воїни вражають весь світ героїзмом;
  • Чажастий від імені Польщі схилив голову перед усіма, хто загинув від Росії;
  • засудив Путіна як злочинця та його людей, які знущаються над українським народом;
  • не може бути вільної Польщі без вільної України;
  • Польща солідарна з Україною та ділилася своєю зброєю. А також є логістичним хабом;
  • Чажастий завжди діятиме заради дружби Польщі та України, але не всім це подобається;
  • під опіку поляків Україна передала мільйон дітей;
  • переговори щодо завершення війни в Україні поки що безплідні;
  • мир настане лише тоді, коли Росію буде змушено припинити агресію;
  • однією з найкращих гарантії безпеки для України буде вступ до ЄС, Польща це підтримує;
  • Польщею створено групу підтримки України в процесі її інтеграції з ЄС.

Чажастий прибув до Києва вранці 23 лютого.

В Україна прибула низка іноземних посадовців

Сьогодні, 24 лютого, Україна відзначає четверті роковини повномасштабного російського вторгнення. Новини.LIVE зібрали хронологію, фото та відео перших днів війни.

Цього дня в Україні з візитом перебувають президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Верховна Рада Польща Київ Сейм 4 роки війни
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
