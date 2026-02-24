Виступ Влодзімєжа Чажастого у Верховній Раді

У Раді виступив маршалок Сейму Польщі — основні тези
У Верховній Раді виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Варшава підтримує європейський шлях Києва і готова поділитися своїм баченням і досвідом процесу євроінтеграції.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 24 лютого.
Виступ Влодзімєжа Чажастого в Раді — про що говорив
Основні тези з виступу Чажастого:
- напад Росії на Україну є ганебним;
- українські воїни вражають весь світ героїзмом;
- Чажастий від імені Польщі схилив голову перед усіма, хто загинув від Росії;
- засудив Путіна як злочинця та його людей, які знущаються над українським народом;
- не може бути вільної Польщі без вільної України;
- Польща солідарна з Україною та ділилася своєю зброєю. А також є логістичним хабом;
- Чажастий завжди діятиме заради дружби Польщі та України, але не всім це подобається;
- під опіку поляків Україна передала мільйон дітей;
- переговори щодо завершення війни в Україні поки що безплідні;
- мир настане лише тоді, коли Росію буде змушено припинити агресію;
- однією з найкращих гарантії безпеки для України буде вступ до ЄС, Польща це підтримує;
- Польщею створено групу підтримки України в процесі її інтеграції з ЄС.
Чажастий прибув до Києва вранці 23 лютого.
В Україна прибула низка іноземних посадовців
Сьогодні, 24 лютого, Україна відзначає четверті роковини повномасштабного російського вторгнення. Новини.LIVE зібрали хронологію, фото та відео перших днів війни.
Цього дня в Україні з візитом перебувають президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.
